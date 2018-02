- Jeg skal fortsette med musikken

Koteng fortsetter som styreleder for RBK

Hegle Svendsen-opptur foran mor og far: – Gjør vondt i foreldrehjertet når Emil sliter

Inderlig debutroman om et økonomisk jordskjelv 5

Mannlige sykepleiere mer utsatt for trakassering enn kvinnelige

Saken oppdateres.

Gerald Ofori fra Risvollan var torsdag i duell med bandet Heave Blood and Die om å komme til Urørt-finalen.

På Charlottenlund videregående skole hadde klassen til Ofori fått fri fra norsktimen for å følge med på duellen og avstemningen. Det var stor spenning blant elevene da resultatet ble klart.

LES OGSÅ: Trondheim har fått enda en bråbegavet spydspiss

- Det var utrolig nervepirrende å sitte og vente på svaret. Det er kjipt å ikke komme til finalen, men det går bra, sier den unge artisten.

Selve nominasjonen til duellen kom som en overraskelse på Ofori. Nyheten ble gitt til han under et intervju i sammenheng med Trondheim Calling. Han ble spurt hvordan det føltes å være nominert, uten at han visste om det.

Mer musikk

16-åringen har produsert musikk fra gutterommet siden han var elleve år. Han er nå aktuell med sin første EP, og håper å slippe debutalbumet sitt i løpet av året. Ofori var nominert til årets mest lovende artist i Adressevisens Ut-Awards 1017, og spilte på Trondheim Calling 2018.

LES OGSÅ: Gerald (16) drømmer om å forandre liv med musikk