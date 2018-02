Farmen-Camilla angrepet på dansegulv

Saken oppdateres.

Camilla Cox Barfot fra Trondheim, kjent fra Farmen på TV2, var ute på byen i Tønsberg, da hun ble utsatt for vold, skriver VG.

Angrepet

Barfot var sammen med Farmen-venninne Eunike Hoksrød og to mannlige venner på utestedet. På dansegulvet rundt midnatt ble de angrepet av det som trolig var tre menn, skriver avisa.

– Det kom helt ut av det blå. Jeg sto med ryggen til, og plutselig ramlet jeg stygt og hardt. Det ble helt svart. Alt skjedde så fort, og plutselig satt jeg på legevakta, sier hun til VG.

Angriperne forsvant fort, og vennene fikk ikke sett hvem de var. Barfot sier at hun fikk et brudd i skulderbladet etter hendelsen.

Barfot mener at angrepet trolig var rettet mot hennes mannlige venner, som er homofile. På sosiale medier går hun hardt ut mot angriperne.

«Tusen takk te dokker som fant ut at dokker ikke likt at kompisen min va homo, takk for at dokker fløy på oss, takk for at dokker fikk avslutta kvelden min med legevakt, takk for at dokker ga mæ brudd i skuldra.

Tusen takk, æ e kjæmpestolt over dokker så d e bare å si gratulere!

Tåle et brudd, for d ordne sæ, men d å ikke aksepter andres legning i 2018 e f... mæ helt sinnssykt.», skriver hun på sin Facebook-side.

