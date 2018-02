Kommentarfeltet ler ikke av at Ylvis lager humor av Northugs fyllekjøring

Det er underlig at legene som roper høyt over sprengt fastlegeordning, har all verdens tid til gravide?

Kommentarfeltets skribenter mener i all hovedsak at det er ugreit at brødrene Bård og Vegard Ylvisåker lager humor på andres bekostning i tv-programmet «Stories from Norway» som skal sendes mandag 5. og 12. mars.

Mange mener at komikerene sparker noen som ligger nede. Etter deres oppfatning er det lavmål, andre kaller det barnslig, tragisk, usmakelig eller karakteriserer det som «dårlig humor». Noen mener at siden Northug har tatt et oppgjør med saken også i rettssystemet, så bør offentligheten, og spesielt komikere, la det ligge. Hensynet til familien og omgivelsene hans nevnes av mange. Andre igjen legger det på landsdelhets. Brødrene Ylvisåker er fra Bergen, kanskje ikke trønderes favorittby, og vice versa.

Det er ingen tvil om at det er sterke meninger om humor og definisjonen av begrepet i dette kommentarfeltet.

Også Adresseavisen får høre det

Ikke nok med at kommentatorene mener Ylvis burde forholdt seg i ro og ikke laget humor-program på hendelsen, forventer mange også at det ikke bør omtales i Adresseavisen.

«En ting (er) at de dumme brødrene gjør sånne ting, en annen ting er hva Adressa gjør. Bør holde dere for god til å legge ut dette bildet på nytt. Forsvarer så absolutt ikke Petter på det han gjorde. Han har tatt sin straff, og dermed bør dere legge dette dødt. De Ylvis-brødrene har fått nok oppmerksomhet nå.» skriver en kvinne som har fått 70 likes på innlegget sitt.

«Må no si man savne gamlegutta, oppsdal, schønemann, wesenlund og heide sten jr..dem kunne lage humor uten å trekke inn meningmann, aldri hatt sansen for ylvis brødrene og deres humor..», skriver en kvinne.

Og det er flere som trekker inn sine favoritter i debatten. Oluf nevnes av en annen.

Humor i krenkelsen tid

«Hvor lav kan terskelen for å bli krenke bli egentlig? Skjerp dokker, dette blir knall. PN har harselert med alt og alle i 12 år nå. Dette bør han av alle tåle.», skriver en mann.

Mannen er blant mindretallet i dette kommentarfeltet som ytrer at Petter Northug bør tåle dette. Han må selv tåle å få motbør mot sin mening.

Det gjøres også forsøk på å dimensjonere selve handlingen til skiløperen den mai-natta på Byåsen, i 2014, da kjøreturen endte opp i grøfta:

«En kriminell handling som det å kjøre i fylla samt forlate en venn skadet for å slippe unna...og så slippe alt for billig unna. Hvem er dere redd for blir støtt av harseleringen?», skriver en mann som får mishag i de fleste svarene, men støtte av en kvinne som mener straffen var for lav: «ENIG, han slapp ALTFOR BILLIG UNNA!!! Se hva Johaug måtte igjennom for en salve hun fikk av en lege!!!»

Godt over 200 mennesker har tatt seg tid til å skrive sin mening. Drøyt 260 har klikket sin respons. Over 100 av dem som har trykket på emoji-responsene på denne saken har, til nå, satt tommel opp. Mer enn 100 har trykket på sintefjeset og over 50 mennesker klikker at de er triste over saken. 15 stykker ler bredt, tre elsker dette og to er overrasket.

