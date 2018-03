Alexander Rybak vant den norske finalen i Melodi Grand Prix

To personer alvorlig skadd etter kaos i Holmenkollen

Saken oppdateres.

Rybak vant med låta «That's How You Write A Song» som han har skrevet selv, ni år etter at han vant den internasjonale finalen i Eurovision Song Contest med «Fairytale».

- Jeg hørte noen som sa navnet mitt. Vant jeg? ville artisten vite.

- Du vant! sa programlederne.

To til gullduellen

Totalt var det ti deltakere i årets MGP-finale.

De fire artistene som kom gjennom til gullduellen etter at en stemmegivning fra de europeiske juryene og publikum var gjennomført, var Rebecca, Stella og Alexandra, Aleksander Wallman og til slutt Alexander Rybak.

Deretter var det opp til publikum å stemme fram hvem som skulle møtes i gullduellen.

Det ble Rebecca og Alexander Rybak som ble stemt fram og etter at de to finalistene hadde framført sin sang nok en gang, ble Rybak stemt fram som vinneren.

Dermed ble det andreplass på Rebecca Thorsen fra Oslo.

JOWST skrev låt

Blant årets deltakere var også Aleksander Walmann fra Porsgrunn, som sammen med trønderen Joakim Alexander With (JOWST) i fjor kom på tiendeplass i Eurovision med låta «Grab The Moment».

I år opptrådte Walmann alene, men med en låt han har skrevet sammen med blant andre With. Låta het «Talk to the hand».

Dette var artistene 1. Stella/Alexandra: «You Got Me»

2. Aleksander Walmann: «Talk to the Hand»

3. Ida Maria: «Scandilove»

4. Nicoline: «Light Me Up»

5. Tom Hugo: «I Like, I Like, I Like»

6. Charla K: «Stop the Music»

7. Alejandro Fuentes: «Tengo Otra»

8. Vidar Villa: «Moren din»

9. Rebecca: «Who We Are»

10. Alexander Rybak: «ThatŽs How You Write a Song».

Rekordstort show

Årets Eurovision-konkurranse holdes i Portugal, siden landet vant med balladen «Amar pelos dois» – kjærlighet for to – sunget av hjertesyke Salvador Sobral. Norske JOWST og låta «Grab The moment» endte på tiendeplass.

Ifølge NRK er årets utgave av MGP i Oslo Spektrum det største noensinne. Inkludert artistene selv vil i alt 163 personer være i sving totalt sett - i form av dansere, korister, kor og musikere. Det er rekord.

Det er anslått at rundt 1,2 millioner seere fulgte showet på TV-skjermene hjemme.

Rebecca var favoritt

I forkant av showet var Rebecca favoritt. Hun lå klart i tet på oddslisten til flere spillselskaper, og var også favoritten til flertallet av MGP- og Eurovision-nettstedet escNorges skribenter.

Samtidig ble bildet snudd på hodet dersom man tok for seg strømmetallene: Der var hun tredje sist – mens Vidar Villa ledet suverent. På radio er det Charla K.s «Stop the music», skrevet sammen med blant andre Per Gessle, som er blitt mest spilt.

MGP er Norges største musikkonkurranse, og ble arrangert for 56. gang. Programledere var Silya Nymoen og Kåre Magnus Bergh.

Finalen i Lisboa avholdes 12. mai, med semifinaler 8. og 10. mai.