«Ulysses» er 100 år

For 100 år siden ble en av litteraturhistoriens mektigste (og merkeligste? ) verker utgitt. «Ulysses» av den irske forfatteren James Joyce ble opprinnelig utgitt stykkevis og delt i det amerikanske magasinet «The Little Review» mellom mars 1918 og desember 1920. Og allerede fra starten ble boken framstilt som et mesterverk.

Vladimir Nabokov kalte boken «gudommelig», mens Ernest Hemingway pleide å referere til den som «fordømt fantastisk».

Siden den gang har boken bare vokst i status og har for lengst blitt en del av den vestlige litterære kanon.

Bevisthetsstrøm

«Ulysses» blir av mange feiltolket som å være uleselig. En oppfatning som hadde større gjenomslagskraft tidligere enn nå. Joyces «stream-of-conciousness» -teknikk som for 100 år siden gjerne ble oppfattet som vanskelig å forstå, har siden den gang blitt en et stadig større virkemiddel - ikke bare innen litteraturen, men også i film, TV-serier og dataspill.

«Ulysses» blir enda lettere å forstå om du tidligere har lest to av Joyces tidligere bøker, nemlig novellesamlingen «Dublinere» og «Portrett av kunstneren som ung mann». Disse to bøkene fungerer nemlig som en lettere introduksjon til den stilen som Joyce perfeksjonerte i «Ulysses» (og i større grad gjorde en dekonstruksjon av i «Finnegans's Wake»).

En dag i 1904

Handlingen i «Ulysses» er nesten like enkel som den er banal. I korte trekk handler boken om en dag i livet til en liten håndfull personer. Alt som skjer i boken finner sted den 16. juli 1904. Denne datoen markeres nå hvert år i Dublin som «Bloomsday».

«Ulysses» er delt opp i 18 kapitler der alle disse varierer i stil. Igjen er hvert enkelt kapittel oppdelt i tre deler som innad også varierer i både stil, skrivemåte, tilnærming og synsvinkel.

Ta deg tid

«Ulysses» er ikke en bok du sluker under nattbordslampa i løpet av en to-tre kvelder. Det er en bok du kan bruke år på å komme deg gjennom. Fint lite «skjer» i tradisjonell forstand. I stedet ligger spenningen i det nesten umulige rike språket som Joyce benyttet seg av.

Siden det nå er 100 år siden boken først ble publisert, har alle opphavsrettigheter utgått og du kan både lese og sikre deg boken helt gratis.

Om du vil lese den norske oversettelsen av Olav Angell i utgaven fra 1999, så finner du denne hos bokhylla.no her.

Om du vil lese den orginale teksten så ligger den på gutenberg.net her både til lesing online og til nedlasting.

Om du derimot har lyst på en litt mer forseggjort utgave så kan du laste ned 2006-utgaven av romanen til din Kindle hos amazon.com her