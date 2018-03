- Turen ble som en blueslåt, med uflaks hele veien

Saken oppdateres.

European Blues Challenge er blusens Grand Prix. Til sammen 21 bluesband er påmeldt, og får 20 minutter hver på å overbevise dommerne om at de fortjenere tittelen som europas beste bluesband.

55 timers reise

The Ragtime Rumours er ett av bandene, og føler ganske sikkert at det er en seier i seg selv å ha kommet fram til Hell.

- Vi brukte 55 timer fra Nederland til Norge. Det har vært uflaks hele veien, forteller Tom, en av gitaristene.

- Det begynte med at kløtsjen røyk da vi skulle fylle bensin i Danmark, forteller Timo, gitaristen nummer to.

- Jeg som er den intelligente av oss, og har en bil fra -79, la meg under bilen for å se om jeg kunne fikse noe, men skjønte at det gikk ikke. Bilen ble taua inn på et verksted, som reparerer den for 20 000 kroner. Og den blir ikke ferdig før tirsdag, fortsetter Niki, som spiller bass.

- Heldigvis har jeg forsikring, fortsetter hun, og etter to timer med telefonering, blant annet med søsteren min i Sveits, fikk vi ordnet med leiebil. Så happy, vet du. Vi tenkte at nå ordner det seg, nå får vi bil, rekker ferga og alt blir bra. Men bilen er liten, vi må sette igjen halvparten av utstyret, og hva verre er - den har ikke piggdekk.

- Enden på visa, sier Timo, er at vi måtte kjøre til flyplassen, hvor vi fikk en leiebuss med pigg. Men ferga dro uten oss, og vi måtte booke ny ferge, ta en overnatting og i det hele tatt. Den eneste oppturen er at vi brukte kortere tid på å kjøre i Norge og til Hell, enn vi hadde trodd, sier Timo - like blid.

- Og nå bor dere her?

Neineinei, vi bor i ei hytte en halvtimes kjøring herfra. Uten vann og strøm. Men det gjør ikke noe, vi får dusja hos venner. Air bnb.

- Akkurat. Og hvordan gikk det på scenen?

- Det var kjempeartig. Vi spilte helt nye låter og det funka veldig bra. Vi er ikke her for å vinne, men for å bli kjent med nye folk, knytte nye kontakter og kanskje få spillejobber i Norge, det er vårt mål. Timo har spilt i Bergen flere ganger, forteller Tom.

- Er dere innenfor blues-sjangeren, egentlig?

- Tja, vi har tatt utgangspunkt i ragtime, og så kan du si at både blues og jazz har utviklet seg over år, og hos oss smelter alle tre sjangere sammen. Det kule er at vi har helt ulike musikalske utgangspunkt, og man skulle tro at det ikke går, men vi har masse energi og trøkk på scenen. Og dersom noe ikke funker, så dropper vi det. Poenget er å finne gleden, det er viktig for oss, avslutter Tom.

- Fjær i hatten

Med European Blues Challenge, EBC, arrangeres bluesens Grand Prix på Hell Amfi denne helga.

- Det er helt klart en fjær i hatten for oss å få lov til å arrangere denne konkurransen, sier festivalsjef for Hell Blues Kjell Inge Brovoll.

- Vi begynte søkeprosessen for tre år siden, og har fått støtte fra både Stjørdal kommune, fylkeskommunen og Norsk kulturråd, i tillegg til sponsorstøtte. Det er superviktig med støtte til bredde i kulturlivet, ellers får vi bare D.D.E., Hellbillies osv rundt om, det gidder i alle fall ikke jeg.

21 band i aksjon

I tillegg til å arrangere konkurranse for 21 bluesband fra hele Europa, er han også vertskap for EBCs generalforsamling, som avvikles på Hell disse dagene.

- Bandene som deltar har vært gjennom nasjonale uttak før de kom hit, så vi kan si det er kremen av europeisk blues som står på scenen her i kveld, og lørdag kveld. Og jeg vil si – de har hevet seg veldig de siste årene. Mange er på høyde med amerikansk blues, mener Brovoll.

Hvert band får 20 minutter hver på scenen. Øverst i amfiet sitter seks dommere og et sekretariat på to personer og holder orden på både tid, innhold og framføring. Spiller de over tiden, får de minuspoeng.

- Sånn må det være, alle skal ha like forhold og det er viktig for logistikken. Det er en voldsom teknisk kjøreplan, planlagt i detalj for flere måneder siden. De får 20 minutter på scenen, 20 minutter backstage, så må neste band slippe til. Akkurat nå ligger vi noen minutter i forkant, men det er rett og slett fordi Major Blues (Stjørdals-ordføreren) ikke brukte opp all taletiden sin.

Vinner sju spillejobber

Vinneren av konkurransen får ikke bare heder og ære, men er garantert sju spillejobber på ulike festivaler i Europa. En av dem er på Hell Blues.

Det er ikke akkurat stappfullt på Hell Amfi tidlig fredag kveld, men Brovoll regner med at mellom 500 og 700 personer finner veien i løpet av kvelden, og at ca 1000 kommer lørdag kveld.

- Jeg skulle gjerne hatt et par hundre til i morgen, det er plass til flere, sier han.

Fikk du med deg disse kultursakene?

UKM har vist over 200 innslag denne uka.

Han skal designe nytt lys i Nidarosdomen

og Sterk krim-påske på TV