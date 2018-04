Sju jenter fra Stjørdal til topps i VM i drill

Saken oppdateres.

683 deltagere fra 18 nasjoner viste sine drillferdigheter i Håkons Hall på Lillehammer fra torsdag til søndag, der norske Twirling Corps tok selveste gullmedaljen. Twirling Corps er et samarbeidsprosjekt som består av 21 utøvere fra Romerike, Sandnes, Nedre Bekkelaget, Haugesund, Kringsjå og Stjørdal.

Les også: Blåser opp til jubileumsfest

Glede og tårer

- Det var mye tårer og ellevill glede da det ble klart at Twirling Corps vant. Hele salen "eksploderte" da det gikk opp for oss at vi hadde slått USA, sier Jørn Tore Hanssen, leder for Stjørdal drilltropp. Sju jenter fra Stjørdal drilltropp var med da Twirling Corps stakk av med seieren i går. Samarbeidsprosjektet ble etablert i fjor høst med jenter fra 14 til 18 år.

- Vi har hatt sju samlinger på Jessheim fra vi startet og fram til VM. Og vi er kjempestolte av det vi har oppnådd. Det er utrolig artig å få være med på noe så stort, sier Hanssen. Han trekker også frem at Stjørdal drilltropp, som fjorårets NM-vinnere, var Norges representant i klassen junior Twirl Team. Også der bet de godt fra seg.

Les også: Fra Brattøra kan du gå inn i en park i Brooklyn

Nesten pallen

- Her kom Stjørdal drilltropp på 4. plass, noe vi er veldig stolte av. Vi er en liten tropp og klatret nesten på pallen, sier Hanssen.

Stjørdal drilltropp består totalt av 25 medlemmer og er den største troppen som driver med konkurransedrill i Trøndelag. Troppen ble startet for ti år siden fordi utøverne ønsket å drive med konkurransedrill, i tillegg til gå foran korps.

Les også: - Hans billedunivers har fascinert meg lenge

Toppidrett

- Twirling betyr drilling med stav og er en kombinasjon av ren drilling, dans og akrobatiske elementer. Det skal gjennomføres med kostymer, koreografi og musikk for å lage en historie. Vi kaller det toppidrett og har mellom 15–20 treningstimer i uken, forteller Hanssen.

Det er første gang i historien at Norge arrangerer VM i drill.

- USA er nok verdens beste drillnasjon i dag, men Norge har fått en profesjonalitet i Twirling som gjør at vi nå klatrer opp blant de aller beste, sier Hanssen.