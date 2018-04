Armfeldts dødsmarsj blir film

Saken oppdateres.

Elleve trønderske filmprosjekter får tildelinger på til sammen 2,4 millioner kroner i støtte fra Midtnorsk Filmsenter denne våren. Tre dokumentarfilmer og to kortfilmer får produksjonsstøtte og seks filmprosjekter får utviklingsstøtte.

Mange tusen soldater døde

Aller mest får Ekkofilm AS med produsent Kristian Karlsen, som mottar 450 000 kroner i produksjonsstøtte til «Armfeldts dødsmarsj». En historisk dokumentar som skal rekonstruere de dramatiske hendelsene fra 1718 og 1719, da general Carl Gustaf Armfeldt ledet det svenske felttoget i Trøndelag. Tilbaketrekningen i kulde og storm over Tydalsfjella endte i tragedie, Mange tusen soldater frøs i hjel og flere hundre endte som krøplinger. Regissør Sondre Hallvardson Bjørgum vil kombinere dokumentariske nåtidsopptak og dramatiske iscenesettelser av de faktiske hendelsene.

Dans og post-apokalypse

Produksjonsselskapene Spætt og Helmet stikker av med henholdsvis 400 000 og 370 000 kroner i produksjonsstøtte for to kortfilmer. Spætts kortfilm «Penthouse» er et kammerspill hvor to menns relasjon settes under press i et post-apokalyptisk univers, mens Helmets «Time» beskrives som en visuell og eksperimentell dansefilm hvor følelser formidles i bilder og bevegelse mellom fortid og framtid.

Helmets Line Klungseth Johansen er regissør for begge filmene, på «Penthouse» sammen med Vegard Dahle fra Spætt. På «Time» samarbeider hun med fotograf Øystein Moe. De to jobber også sammen på spillefilmprosjektet «Grimsby», som nylig vant pitchekonkurransen Vårstigen og 750 000 kroner under Kosmorama.

Internasjonale dokumentarer

Det nystartede produksjonsselskapet Upnorth Film, kinoaktuell med dokumentaren «Hatets vugge», får samtidig produksjonsstøtte for to nye filmer. Upnorth ved produsent Christian Falck får 150 000 kroner hver til filmene «The Mercedes Principle» og «From Uzbekistan With Love» - begge samarbeid med internasjonale aktører.

I tillegg fikk seks filmprosjekt utviklingsstøtte på mellom 110 000 og 200 000 kroner.

Midtnorsk Filmsenter mottok 38 søknader fra 25 ulike søkere til vårens søknadsrunde. Det ble søkt om tilsammen 8,8 millioner kroner til prosjekter med et samlet totalbudsjett på 25,3 millioner kroner. Samlet totalbudsjett for de 11 prosjektene som får tildelt støtte er på 8,7 millioner kroner.

Disse filmene fikk tilskudd

Produksjonstilskudd:

«Time»

Kortfilmen Time utforsker hvordan intrapersonlige konflikter relatert til tiden. Fortid, nåtid og fremtid kommer til uttrykk gjennom kroppsspråk og bevegelse.

Produsent: Helmet Films & Visual Effects AS v/Line Klungseth Johansen

Regi: Line Klungseth Johansen

Manusforfatter: Øystein Moe og Line Klungseth Johansen

Totalbudsjett: 462.810 NOK

Innvilget produksjonstilskudd: 370.810 NOK

«Penthouse»

To bestevenner i en oversvømt boligblokk krangler om hvorvidt de er i ferd med å drukne eller ikke.

Produsent: Spætt Film AS v/Håvard Wettland Gossé

Regi: Vegard Dahle og Line Klungseth Johansen

Manusforfatter: Vegard Dahle

Totalbudsjett: 1.343.032 NOK

Innvilget produksjonstilskudd: 400.000 NOK

«Armfeldts Dødsmarsj»

Hva skjedde egentlig da 3000 svenske invasjonssoldater frøs ihjel i den trønderske fjellheimen? Denne dokumentarfilmen er historien om Armfeldts dødsmarsj i 1718, som markerte slutten på den store nordiske krigen.

Produsent: Ekkofilm AS v/ Kristian Karlsen

Regi: Sondre Hallvardson Bjørgum

Manusforfatter: Sondre Hallvardson Bjørgum

Totalbudsjett: 3.750.000 NOK

Innvilget produksjonstilskudd: 450.000 NOK

«The Mercedes Principle»

I denne dokumentarfilmen møter vi tre unge russiske kvinner på samme oppdrag – de leter etter en mann, som kan sikre de sosial status og økonomisk sikkert liv.

Produsent: Sigrid Dyekjær

Samprodusent: UPNORTH FILM Orkanger v/Christian Falch

Regi: Alina Rudbutsjaya

Manusforfatter: Alina Rudbutsjaya

Komponist: Ola Kvernberg

Totalbudsjett samproduksjonsdel: 515.000 NOK

Innvilget produksjonstilskudd: 150.000 NOK

«From Uzbekistan with Love»

Denne dokumentarfilmen er en film om kjærlighet og svik, spioner og leiemordere og lengselen etter en bror som sitter fengslet i ødemarken, kjent som «The place of no Return».

Produsent: Ove Rishøj Jensen

Norsk samprodusent: UPNORTH FILM Orkanger v/ Christian Falch

Regi: Magnus Gertten

Lyddesign: Ambolt Audio v/ Audun Kvitland Røstad

Totalbudsjett samproduksjonsdel: 644.500 NOK

Innvilget produksjonstilskudd: 150.000 NOK

Utviklingstilskudd:

«Vår alles Kirsten Heiberg»

Skuespilleren Agnes skal spille en av svart-hvitt-filmens store, norske stjerner: Kirsten Heiberg, som gjorde karriere i Tyskland fra 1937 -1945. Hun spør seg: Kan man spille i Goebbels´ filmer uten å tro på budskapet, og går det et skille mellom rolle og karakter? Og hva med Agnes, hvilke dilemmaer stilles hun selv overfor som skuespiller – anno 2018?

Produsent: UPNORTH FILM Orkanger v/ Christian Falch

Regi: Elsa Kvamme

Manusforfatter: Bjørn-Erik Hanssen

Totalbudsjett: 676.400 NOK

Innvilget utviklingstilskudd: 120.000 NOK

«Grønn Strek»

Grønn strek er en dokumentarisk kunstfilm som tematiserer forholdet mellom jordvern og byutvikling i Trondheim kommune. Filmen vil følge to politikere i deres daglige arbeid som heltidspolitikere og gir et innblikk i lokale demokratiske prosesser. Det er et kammerspill som utspiller seg i bystyresalen, på kontorer, i trapperom og korridorer på Trondheim Rådhus.

Produsent: Sissel Mutale Bergh

Regi: Bodil Furu

Totalbudsjett: 321.200 NOK

Innvilget utviklingstilskudd: 150.000 NOK

«Brannen i Bergsligate»

En kort dokumentar om brannen i Bergsligata 5 i 1979, som handler om hvordan regissørens mor, på dramatisk vis, reddet livene til mor og datter, og om de ulike skjebnene til de andre beboerne i samme oppgang.

Produsent: Fenris Film AS v/Aslaug Holm og Tore Buvarp

Regi: Helen Komini Knudsen

Manusforfatter: Helen Komini Knudsen

Totalbudsjett: 244.616 NOK

Innvilget utviklingstilskudd: 200.000 NOK

«Off the Grid»

Off the Grid er en kort dokumentarisk hyllest til de som tør å frigjøre seg fra eiendom, karriere og plikter for få tid til å konsentrere seg om å leve.

Produsent: Spætt Film AS v/Håvard Wettland Gossé

Regi: Vegard Dahle

Manusforfatter: Vegard Dahle

Totalbudsjett: 145.000 NOK

Innvilget utviklingstilskudd: 115.000 NOK

«The Nine Daugthers of Ran»

The Nine Daughters of Ran er første episode av Virtual Reality-serien “The little Grey that matters”, en interaktiv eventyrserie som skal forklare barn og unge fra 12 år og oppover, hvordan hjernen fungerer.

Produsent: Norn Studio v/ Lina Reinsbakken

Regi: Lina Reinsbakken

Manusforfatter: Lina Reinsbakken

Totalbudsjett: 420.000 NOK

Innvilget utviklingstilskudd: 150.000 NOK

«Om å elske noen»

En serie på tre kortfilmer. Filmene henger sammen tematisk, og har samme hovedperson. Hovedpersonen er en kvinne som bevisst velger å innlede tilsynelatende destruktive forhold. Både profesjonelle, romantiske og erotiske. Selv om forholdene ikke er bra for henne, er de likevel med på å oppfylle et behov.

Produsent: Bente Maalen

Regi: Helen Komini Knudsen, Elisabeth Mathesson, Mali Finborud Nøren

Manusforfatter: Natasha Alijeva

Totalbudsjett: 176.100 NOK

Innvilget utviklingstilskudd: 110.000 NOK