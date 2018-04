Adresseavisen nominert i fem kategorier

5 ting du må huske når du oppretter et Facebook-arrangement

Saken oppdateres.

Det melder Mediebedriftens Landsforening på torsdag, som deler ut Medieprisene for 2017. Alle prisene deles ut 2. mai i Bergen.

I kategorien «Årets avis» konkurrerer Adresseavisen med Budstikka, Dagens Næringsliv og VG.

Adresseavisen er også nominert til årets avisforside, for avisen 3. juli 2017: Adresseavisen feiret 250 år.

De andre nominerte i kategorien er:

Dagbladet Magasinet 23. september 2017

Fædrelandsvennen 24. august 2017

Lister God Helg 21. oktober 2017

Dagens Næringsliv 7. januar 2017

I kategorien «Årets magasinfoto» er Adresseavisen nominert for «Generasjon telefon». Andre konkurrenter i kategorien er Dagbladet Magasinet for to bilder, VG Helg og BT Magasinet.

Adresseavisen er også nominert i «Årets spesialmagasin», for Ukeadressa-utgaven «Verdensrommet sett fra Trondheim».

De andre nominerte i kategorien er:

Dagbladet Magasinet – «Fattig & rik»

Norsk Ukeblad – «Norgesferie»

Dagens Næringsliv – «Skiguiden»

Budstikka – «Postnummeravisa»

I kategorien «Årets lokale nyhetsdekning», er Adresseavisen nominert for «Trondheim kunstmuseum».