Skal Venstre bare være et parti for byfolk?

Reginiussen tilbake med et smell - nå er Ranheim et topplag

Med i «This is it» på NRK: Eldbjørg (25) fra Melhus mistet moren sin: - Tanken på å fullføre for mamma var det eneste som holdt meg oppe

Saken oppdateres.

Michelet var kjent både som forfatter, journalist, redaktør og politiiker. Han døde lørdag kveld, fredlig og rolig, med alle sine nærmeste rundt seg.

- Dette er en sorgens dag, en rar dag, sier Ragde.

Hun er på samme forlag som Michelet var, Forlaget Oktober AS. Et forlag Michelet også var med på å grunnlegge, og senere var forlagssjef for. Ragde snakker om vennen som både var «kommunist og gründer», og selv kjørte rundt for forlaget og leverte kasser med bøker på bokhandler.

Her kan du lese minneordet, som Jon Michelets datter, Marte Michelet, har skrevet over faren: «Faen pappa, nå er det tøft, nå er det jævlig tøft». (ekstern lenke)

- Et vandrende leksikon

- Jeg ble kjent med Jon i 1992–93. Jeg betraktet ham som en veldig, veldig, god venn, sier forfatteren.

Ragde beskriver Michelet som ekstremt modig, fullstendig politisk ukorrekt og med en vitalitet som kunne slå ut ethvert vanlig menneske.

LES OGSÅ: Grande: - En av de største forfatterne vi har hatt

- Han var utrolig morsom og et vandrende leksikon. Han visste alt og han fulgte med på alt, både i samfunnet i Norge og i verden. Det er et stort tre i skogen, som har veltet nå, sier hun.

Ville fullføre livsverket sitt

Anne B. Ragde forteller at hun visste at Michelet var veldig syk, men at han ville skrive ferdig bokserien om krigsseilerne, «En sjøens helt». Ragde kaller det selve livsverket hans. Den sjette og siste boka i verket, «Krigerens hjemkomst», skulle i utgangspunktet utgis høsten 2017, men ble utsatt av den kreftsyke forfatteren. Isteden kommer den ut til høsten.

Michelets kone, Toril Brekke, har fortalt at han skrev helt til det siste, og var lettet over å fullføre siste bok. Det gjør også gjør inntrykk på Ragde:

- Jeg visste at han ville skrive ferdig. Det som holdt ham oppe var at han ville fullføre sitt livsverk. Det greide han, sier Anne B. Ragde.