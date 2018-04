- En fargeklatt er borte

Saken oppdateres.

Terje Brofos med kunstnernavnet Pushwagner døde natt til tirsdag, 77 år gammel. Brofos led av lungekreft, og døde på Diakonhjemmet sykehus etter kort tids sykeleie, opplyser familiens advokat til NTB.

- Et fenomen

- En fargeklatt i kunstverden er bort. Han var et fenomen, en personlighet og kunstner, sier Høiem som minnes ham som fargerik og morsom.

- Han levde opp til et image som en spilloppmaker og fanget opp et helt annet publikum enn hva vi vanligvis ser på kunstutstillingene våre. Han appellerte spesielt til unge mennesker som ble besnæret av fenomenet Pushwagner. Mange så på ham som en fantastisk person som reiste fra rennesteinen og fikk til et levelig liv, sier Høiem og tilføyer at hele personligheten hans hadde en sterk appell.

Lange køer

Under begge utstillingene med Pushwagner hos Galleri Ismene var publikumsinteressen enorm.

- Vi hadde kø fra galleriet og helt bort til Ila kirke av folk som ville inn på utstillingen hans. Jeg husker at jeg serverte hvitvin til folk som sto i kø slik at de fikk noe å leske seg på mens de ventet. Pushwagner var nok mest kjent for sine fargerike popart-bilder, men han var en utrolig dyktig tegner i tillegg. Sort-hvitt arbeidene hans og tegningene er det jeg personlig syntes var mest interessant, sier Høiem.

Harselerte med samfunnet

- Pushwagner harselerte med samfunnet vi lever i i dag, og levde selv et hardt liv. Vi får nok ikke tilbake den typen kunstner som ham, og da tenker jeg på den bohemen han var, og en som var kunstner i ordets rette forstand.