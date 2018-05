Mann stormet Eurovision-scenen og tok mikrofonen

Bestilte over 250 kilo farge til festivalen på Lade

Saken oppdateres.

Landets artist benyttet seg ikke av sjansen til å synge på ny.

Mannen tok mikrofonen fra sangeren SuRie, som var artist nummer ni av de 26 i finalen.

- Beklager

– EBU beklager at scenen ble stormet under Storbritannias framføring under finalen i Eurovision Song Contest i Lisboa i kveld. Den ansvarlige personen er nå i politiets varetekt, heter det i en uttalelse fra Den europeiske kringkastingsunionen.

Den britiske sangeren og landets delegasjonen har blitt tilbudt å få framføre sangen på ny, men ifølge EBU var de veldig fornøyd med gjennomføringen og så ingen grunn til å gå på scenen igjen.

Også i Oslo

Det er ikke første Eurovision-showet forstyrres på denne måten.

Under finalen i Telenor Arena i 2010 klarte mannen som kaller seg Jimmy Jump, å komme seg forbi vaktene, før han ble tatt hånd om.