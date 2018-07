Fire menn tiltalt for drap på rapperen

Næringslivstopp flyr helikopter for bjørnejegerne

Saken oppdateres.

Mennene er i alderen 20 til 22 år.

20 år gamle XXXTentacion, hvis egentlige navn var Jahseh Onfroy, var i ferd med å forlate en motorsykkelbutikk i Deerfield Beach nord for Miami mandag 18. juni da veien ble blokkert av en mørk SUV. To maskerte menn med våpen gikk ut av bilen for å rane rapperen. Han bar på en designerveske av merket Louis Vuitton med 50.000 dollar i kontanter, tilsvarende rundt 412.000 norske kroner.

Etter et basketak endte den 20 år gamle rapperen opp med å bli skutt flere ganger av mer enn én gjerningsperson, før de tok veska og forlot stedet.

XXXTentacion ble etter skytingen kjørt til sykehus, der han ble erklært død.