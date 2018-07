Personkontroll, politi og PST til stede under Vestfrontmøtet

Norge klar for VM-finale i strandhåndball

Saken oppdateres.

- Jeg fotfølges av livvakter. Ser dere disse sexy mennene, jeg tipper flere av dere er misunnelige, spøkte en opplagt Seyran Ates fra Vestfrontmøtet søndag.

- Egentlig er de mine engler, og ja - jeg synes det er verdt risikoen og jobbe for for begge kjønn innenfro islam.

Lever med livvakter

Den profilerte er den muslimske juristen og feministen deltar på møtet, som har , siom har «Kan vi tilgi kirkas kroppsfiksering?» som tema.

Seyran Ates er født i Istanbul i Tyrkia, men emigrerte til Tyskland med familien sin som seksåring. I hele sin voksne alder har hun jobbet for kvinners rettigheter innenfor islam. 21 år gammel ble hun skutt på, og har siden levd med politibeskyttelse.

- Jeg ble skutt i nakken, og overlevde. Jeg overlevde og har fikk livet i gave på nytt. Siden da har det vært mitt kall og jobbe for en islamsk revolusjon, sier Ates fra scenen.

I 2005 ble hun kåret til årets kvinne i Tyskland. Hun har skrevet ei bok der hun krever en seksuell revolusjon innenfor islam, og i 2017 åpnet hun en moske, der kvinner og menn kan be sammen, og hvor alle kan komme - også transpersoner og homofile. Dette har resultert i at hun har blitt truet på livet, og lever med en fatwa mot seg. Ates lever derfor under konstant beskyttelse, og følges av livvakter.

Omfattende tiltak

Det er gjort omfattende sikkerhetstiltak på Vestfrontplassen foran møtet.

- Vi har vært gjort våre sikkerhetstiltak i samråd med tysk politi og PST, for å beskytte gjesten vår. VIP-en er truet i

Tyskland, og vi har lagt oss på et nivå som skal beskytte henne, sier innsatslseder Roger Mogstad i Trøndelag politidistrikt.

PST til stede

Det er satt opp ekstra gjerder rundt området, og alle som ønsker å komme inn for å delta på møtet blir sjekket av politiet.

- Dette er ikke annerledes enn sjekken vi tar på folk til fotballkamp, konserter og lignende, sier Mogstad.

- Har dere høynet sikkerhetsnivået på grunn av besøket?

- Det vil jeg ikke kommentere. Vi har lagt oss på et nivå som er forsvarlig, og som er kunnskapsbasert, sier Mogstad.

Han ønsker ikke å si noen om hvor store styrker som er satt inn, heller ikke hvor mange ekstra politifolk som er til stede.

- Frykter dere demonstrasjoner eller angrep mot Seyran Ates?

- Det vil jeg ikke kommentere. Vi har satt inn tiltak som trygger gjesten og folk som kommer til Vestfrontplassen i dag.

Følger Ates i hele dag

Seran Ates kommer til å delta i to debatter søndag. Først på Vestfrontplassen, og senere på Folkebiblioteket. Adresseavisen kommer også til å bringe et intervju med henne i løpet av søndag ettermiddag/kveld.