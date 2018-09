Vera Komissar er død

Saken oppdateres.

Vera Komissar, født 2. februar 1935, døde søndag 9. september 2018.

Vera Komissar, født Litichevski, var aktiv i Det mosaiske trossamfunn i Trondheim, og er kjent som sakprosaforfatter om jødiske forhold og som leserbrevskribent. Hun ble utnevnt som ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats for religiøst mangfold.

Skolebesøk og omvisning

Komissar er kanskje mest kjent for boka «På tross av alt» som hun skrev om ektemannens Julius Paltiels (døde 7. mars 2008) opplevelser under andre verdenskrig. Sammen med Paltiel gjorde hun Holocaust samt jødenes religion og historie til sin livsoppgave. Ekteparet reise rundt på skolebesøk i hele landet for å lære barn om krigens redsler, for å unngå at grusomhetene skjer igjen. I tillegg tok de ansvar for omvisningen i synagogen og det jødiske museet i Trondheim.

Komissar vokste opp i en jødisk familie i København, som datter av skofabrikant Johan Litichevski og hustru Käthe Samson. Hun vokste opp i Danmark. I 1943 måtte familien flykte fra Danmark for å unngå arrestasjon og deportasjon. Familien ble fraktet med fiskebåt over Øresund sammen med flere tusen andre dansker av jødisk bakgrunn.

Familieoverhode

Komissar kom til Trondheim i 1955. Hun giftet seg med Julius Paltiel i 2000, da var hun enke etter kleshandler Jacob Komissar.

Marie Komissar, barnebarn av Vera Komissar, har lagt ut følgende tekst på sin Facebook-profil: «Mamma, mormor, venn, samtalepartner, forfatter, underviser, vertinne, globetrotter, familieoverhode, solbær-te, Estée Lauder, rosa negler, kylling i aprikos, gefilte fish, ridder av St. Olavs Orden og evig idol! Vi elsker deg for alltid, hvil i fred».