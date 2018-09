Watergate-journalists nye bok om Trump trykkes i millionopplag

Tine gir disse to æren for at de nå sløser mye mindre melk

Woodwards nye bok beskriver president Donald Trumps første 18 måneder i Det hvite hus, og allerede før den er kommet ut har boken skapt mye debatt. Forlaget Simon & Schuster opplyser at de trykker én million utgaver av boka på grunn av etterspørselen, melder CNN.

Bokas innhold er basert på intervjuer med flere anonyme kilder som jobber tett på presidenten i Det hvite hus. I boka siteres blant andre forsvarsminister Jim Mattis på at «Donald Trump har kunnskap som et barn», etter at Trump spurte om tilstedeværelsen på Koreahalvøya, mens stabssjef John Kelly skal ha sagt at presidenten «har gått av hengslene og er en idiot». Begge benekter at de har sagt noe slikt.

Donald Trump har i lang tid kommet med krass kritikk mot boken og gikk mandag ut på Twitter og kalte den for en vits.

– Woodward-boken er en vits. Bare nok et angrep mot meg, det siste i en lang rekke, og nå med ikke-navngitte og anonyme kilder. Mange av de har allerede stått fram og sagt at sitatene fra dem bare er fiksjon, akkurat som resten av boken, skriver Trump.

Bob Woodward ledet sammen med Carl Bernstein teamet av Washington Post-journalister som i 1972 undersøkte forholdene som senere fikk navnet Watergate-skandalen og tvang president Richard Nixon til å gå av i 1974.