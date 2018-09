Frank Løke ute av «Skal vi danse»

Saken oppdateres.

VG skriver at TV 2 har valgt å fjerne Løke etter at han gjennomførte sitt dansenummer kun iført en såkalt Borat-truse.

– Vi har valgt å ta Frank Løke ut av «Skal vi danse»-konkurransen etter en helhetsvurdering. Både helgens stunt som vi tok avstand fra, Løkes oppførsel i etterkant og uforutsigbarheten han representerer og tydelig gir uttrykk for, spiller inn i den beslutningen, sier programredaktør Jarle Nakken i TV 2.

Løkes dansepartner, Tone Jakobsen, har tidligere gitt uttrykk for at hun ble svært såret over hendelsen. Hun hadde ikke blitt varslet på forhånd om det omdiskuterte kostymevalget.

– Vi har også et ansvar for dansernes partnere. Senest i dag har han gitt uttrykk for at han ikke er i nærheten av å angre, sier Nakken.

Løke skulle egentlig også vært deltaker i TV 2-programmet «Kjendis søker kjæreste», men han tas også ut av dette programmet.

På sin Instagram-profil skriver Løke følgende mandag kveld:

– Takk for meg «Skal Vi Danse». Aldri meningen å såre deg Tone. Du er ei sinnssykt bra og sterk dame. Takk for at du holdt ut med meg i alle disse ukene.