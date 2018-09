NRK vil stoppe Finn Bjelkes nye radioprogram

Saken oppdateres.

Årsaken er at NRK mener at det nye programmet på Radio Vinyl er en kopi av programmet «Popquiz» som Bjelke var programleder for i en årrekke, skriver VG.

– Vi vil ikke finne oss i at Radio Vinyl lager et program som heter «Popquiz», som skal sendes på samme tid som «Popquiz» på NRK og med den samme programlederen som laget programmet for NRK inntil nylig. Dette er vårt program, og vi vil om nødvendig gå rettens vei for å stoppe disse planene, sier fungerende radiosjef Jon Branæs i NRK til VG.

Han sier at NRK vurderer dette som et brudd på markedsloven, og sier at «Popquiz» er et program som NRK har bygd opp siden 1988.

Administrerende direktør Lasse Kokvik i Bauer Media sier til avisen at de har mottatt en henvendelse fra NRK, men er overrasket over at de reagerer på et program som ennå ikke har blitt sendt på Radio Vinyl.

– Annet enn at programmet vil invitere lytterne til å delta i en popquiz, noe som selvfølgelig verken NRK eller andre har noen enerett til å gjøre, vil programmet avvike både i innhold, oppbygging og innpakning fra hva som hittil kjennetegner NRKs «Popquiz», sier Kokvik.

Finn Bjelke selv ønsker ikke å kommentere saken. Hans nye program har premiere 29. september.