Trondhjemmer får ett av Norges største kulturstipend

Saken oppdateres.

Tildelingen markeres under en gallaforestilling i Operaen i Oslo 5. oktober, opplyser Tom Wilhelmsens Stiftelse i en pressemelding torsdag.

Pianisten og kammermusikeren John Lidal arbeider tett med ledende sangere fra verdens internasjonale operahus under innspillinger, radiosendinger og konserter.

Juryen har lagt vekt på viktigheten av å ha «bakmenn» som Lidal for å få det beste ut av dem som står i front på scenen.

LES OGSÅ: Herlig humørpille mot gravalvor

Sangernes mann

«John er den så å si alle våre fremste sangere går til når det dreier seg om nye innstuderinger, vedlikehold av stemmen og videre utvikling. John er arrangør av opera-workshops og kurs hvor sangere på ulike nivåer får anledning til å prøve ut nye roller under profesjonell veiledning. Gjennom disse satsingene har mange unge sangere kunnet få et begrep om hva yrket sanger innebærer og hva som i det hele tatt er god sang. Uten klare referanser vet vi lite om hva vi holder på med og hvor vi står. Slik er John viktig for sangere og sanginteresserte på alle nivåer», heter det i juryens begrunnelse.

Lidal er for tiden engasjert ved Den Norske Opera & Ballett i Oslo. Han har utdannelsen sin fra Musikkonservatoriet i Trondheim, Norges musikkhøgskole i Oslo, Guildhall School of Music & Drama, London og Manhattan School of Music, New York.

LES OGSÅ: – Man yter litt ekstra når man går i kampmodus

Pris til koreograf

Koreograf Alan Lucien Øyen mottar også stipendet. Regissøren, koreografen, forfatteren og utøveren har skapt ballettene «In a tin house when it rains» (2010), «Dead to the World» (2009) og «Petrusjka» (2013) for Nasjonalballetten. Fra 2013 har han vært tilknyttet Nasjonalballetten som huskoreograf.

I fjor var det Mezzosopran Adrian Angelico og ballettdanser og koreograf Melissa Hough som fikk prisen. Tidligere mottagere er Operaorkestret, sangerne Ingeborg Gillebo, Eli Kristin Hanssveen, Marita Sølberg, Yngve Søberg og Audun Iversen og danserne Maiko Nishino, Silas Henriksen, Eugenie Skilnand og Camilla Spidsøe.

Prisutvalget har bestått av Wilhelm Wilhelmsen, Helen Juell, Asbjørn Larsen, Ellen Horn, Ellen Kjellberg og Anne Gjevang.

LES OGSÅ: - Første gang vi jobbet sammen, var det rett til sengs