Astrid S klar med ny musikk

På Astrid Smeplass' instagramprofil ga hun følgerne nyheten om ny singel på en utradisjonell måte. Hun hadde nemlig en direktesending med en isklump som smeltet. Også kalt «The melting ice show».

- Alle er glad i et bra show med is, og responsen har vært helt enorm, fortsetter manager for Astrid, Halvor Marstrander.

På slutten av smeltingen kom det frem en nettadresse som viste slippdato for hennes nye singel «Emotions» som kommer 12.oktober.

- Astrid følte at nå var hun klar for å gi ut musikk igjen. Hun har jobbet beinhardt i studio den siste tiden og virkelig pushet seg selv musikalsk, legger Marstrander til.

Spotify-topp

Astrid S ble først og fremst kjent da hun deltok i Idol i 2013. Der endte hun på femteplass, men det var i årene etter at karrieren begynte å ta av.

Hun er mest kjent for sangene "Running out", "Hurts so good", og hennes to nyeste utgitte sanger "Such a boy" og "Think before I talk".

To av sangene hennes har blitt lyttet til over 150 millioner ganger på musikktjenesten Spotify, og det la man raskt merke til under konserten. Flere tusen sang med på flere av sangene.

Ifølge Spotify ble musikken hennes spilt i 61 forskjellige land i 2017, og hun ble lyttet til i 15 millioner timer til sammen.

Årets Spellemann 2017

På Instagram har hun over 470 000 følgere, hvor hun legger ut om hverdagslivet og artistlivet.

Tidligere i år ble Astrid S tildelt prisen "Årets Spellemann 2017", noe som skapte stor debatt. Ikke alle var overbevist om at hun var den riktige.

Adresseavisens kommentator skrev etter utdelingen at "Det mest overraskende med bestyrtelsen over at Astrid S ble «Årets Spellemann», er at noen ble overrasket over at hun vant."