Hun er første artist til årets P3 Gull

Astrid S er første artistslipp til årets P3 Gull, som går av stabelen i november.

P3 Gull er en musikkpris og festkveld sammen med landets beste artister, deres fans og NRK P3. Showet har i gjennomsnitt hatt over 600.000 seere de siste to årene og sendes direkte fra Skur 13 i Oslo, lørdag 24. november.

Under P3 Gull 2015 mottok hun prisen for «Årets nykommer» og «Årets låt».

For noen uker siden ga hun ut låten «Emotion» etter nesten ett år pause. Hun beskriver den nye sangen som en av de vageste tekstene hun har laget. Lytterne får tolke sangen selv mener hun. Likevel ligger det en historie bak denne sangen også.

- Jeg tror det er lett å miste seg selv litt hvis man hele tiden skal strebe etter å gjøre en person glad. Det er forfriskende for min del å skrive en låt som har en vag tekst. Men denne sangen er mer sårbar og personlig, og ekstra skummel å dele med verden, fortalte hun til Adressa tidligere i oktober.

Hun er mest kjent for sangene «Running out», «Hurts so good», og hennes to nyeste utgitte sanger «Such a boy» og «Think before I talk».

Ifølge Spotify ble musikken hennes lyttet til i over 15 millioner timer i 2017, i 61 forskjellige land. To av sangene hennes er lyttet til over 150 millioner ganger.

