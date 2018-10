Kiss og Def Leppard spiller i Trondheim

Fem gode triks for å unngå at du forsover deg

- De har sagt veldig tydelig at dette er det siste de gjør, så for oss var det i utgangspunktet et «long shot», sier Stein Vanebo i Trondheim Stage til Adresseavisen.

Kiss’ «End of The Road World Tour» ble offentliggjort mandag. Et av stoppestedene er Trondheim Rocks fredag 28. juni neste år.

Dagens utgave av Kiss består av Gene Simmons, Paul Stanley, Eric Singer og Tommy Thayer.

- Gene Simmons sa for noen måneder siden at avskjedsturneen skulle legges til hovedstedene i de viktigste landene. Nå viser det seg at de kommer til den gamle hovedstaden, som også er rockehovedstaden i Norge.

Bookingen er den viktigste årsaken til at Live Nation og Trondheim Stage utvider festivalen med én dag. Med rockelegendene fra New York på plakaten har Trondheim Rocks mange nok internasjonale headlinere til en tredagersfestival.

- Jeg var på Lerkendal da de spilte der i 2010, spiste popcorn og så at Paul Stanley fløy i platåskoene sine. Det var en artig opplevelse. Jeg har sett dem mange ganger, og det er som å hoppe inn i en tegneserie. De gjør bestandig noe spesielt.

Fra før av er det kjent at blant andre Iggy Pop og Dumdum Boys kommer til festivalen neste sommer.

Monsterhit

Kiss er headliner fredag, og den kvelden spiller også Kiss-superfan Bent Sæther og resten av Motorpsycho.

På åpningsdagen torsdag er det et av 80-tallets virkelige giganter og storselgere som står øverst på plataken.

Det britiske hardrockbandet Def Leppard har solgt over 100 millioner album verden over, og to av dem fikk det sjeldne stempelet diamond (over 10 millioner solgte, journ.anm.) av platebransjen.

- Def Leppard herjet i USA, og at engelske band gikk til topps der var nesten uhørt den gangen, sier Vanebo.

«Hysteria» fra 1987, med monsterhiten «Pour Some Sugar on Me», ble solgt i over 30 millioner eksemplarer, mens Def Leppard solgte over 10 millioner av «Pyromania» fra 83 bare i USA.

I år gjorde bandet fra Sheffield hele musikkatalogen sin digital for første gang, samtidig som de er ute på «Bigger and Better»-turneen som stopper innom Trondheim. Bandet frontes fortsatt av Joe Elliott, som de gjorde i oppstartsåret 1977, og både originalbassist Rick Savage og den enarmede trommisen Rick Allen er fortsatt med.

Metal, indie og blues

Lørdag kveld er det Iggy Pop og Dumdum Boys som er hovedartistene.

I mandagens slipp ble det også klart at det innflytelsesrike melodisk metalbandet In Flames fra Sverige kommer. Svenskene har holdt det gående siden 1990 og ga ut sitt foreløpig siste album «Battles» i 2016.

Bandene Asylums og All Them Witches ble også kunngjort mandag. Asylums er et britisk poprockband i Ash- og Supergrass-gata, mens All Them Witches fra Nashville spiller bluesinspirert hard- og stonerrock.

- Byen og Norge er godt representert gjennom Dumdum Boys, Motorpsycho og Gluecifer så langt. Samtidig er det viktig for oss å kunne fortsatt by på store, internasjonale headlinere etter starten med Iron Maiden og Volbeat, sier Stein Vanebo om slippet.

Ni av artistene som skal spille på årets festival er fortsatt ikke kunngjort. Ordinært billettsalg starter onsdag klokken 09, mens noen billetter slippes via Trondheim Stage på Facebook dagen før.

