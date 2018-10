De fire første artistene til Pstereo 2019 er klare

Stenger E6 i Trondheim for å gjøre store endringer

De presenterer metal, rap og indie som de aller første artistene til neste års fest på Marinen.

- De fire første artistene viser bredden som festivalen er kjent for, sier bookingsjef Kim Aasli.

Publikumsfavoritt

- Vi tar tilbake publikumsfavoritten Kvelertak, som etterhvert har fått ett stort internasjonalt tilsnitt. Det er et band som mange har ønsket seg tilbake, sier Aasli.

Like før kalenderen viste 2010 seilte Kvelertak inn i den norske musikkoffentligheten med et knippe promolåter.

Stavangerbandet har siden den gang plukket med seg flere Spellemannpriser, turnert i inn- og utland og opparbeidet seg en betydelig mengde fans med sin blanding av metal og klassisk rock'n'roll.

Kvelertak spilte på Pstereo allerede i 2010 på Urørtscenen og sto på hovedscenen i 2014. Denne gangen har de Ivar Nikolaisen i front.

- Dette blir deres første konsert i Trondheim med ny vokalist, sier bookingsjefen spent.

Bandets fundament består av groovy gitarriff, guttural screamvokal på pur siddis og en overraskende allsangvennlig framtoning. Dette, ispedd iskalde gufs fra den norske svartmetalltradisjonen i form av tremoloer og sporadiske blast beats, gjorde Kvelertak til noe Norge og verden for øvrig aldri hadde sett før, skriver festivalen i en pressemelding.

Unik flow

OnklP reiser ut på sin første soloturné og inntar samtidig Pstereo for første gang.

Artisten har lang fartstid som rapper og har ikke bare hatt suksess med egne prosjekter. Han har også bidratt på mange låter signert velrennomerte rappere her til lands.

- Han har vært aktuell i veldig mange år. Nå kommer han med sitt første soloalbum. Vi har fått høre på det og jeg tror han kommer til å være en festivalfavoritt neste sommer, forteller Aasli.

OnklP mottok blant annet fjorårets P3 Gull og Edvard-prisen i 2015, for tekst til musikk.

- Han er en av de beste norske rapperne og har en helt unik flow, sier Aasli.

Tidsriktig rap

Den britiske rapperen Simbiatu Abisola Abiola Ajikawo, bedre kjent under artistnavnet Little Simz, har allerede to studioskiver på samvittigheten i en alder av 24 år. London-artisten har blant annet fått skryt fra forbildet Kendrick Lamar. Hun har også turnert med Lauryn Hill og Gorillaz.

- Hun spilte på Bergensfest i år og der ble hun omtalt som festivalfavoritt og den store vinneren av The Guardian, sier bookingsjefen.

Rapperen mikser soul, R&B, grime og rap med organiske, jazzaktige rytmer.

- Hun er en av de største nye hiphoptalentene. Også hun har en veldig særegen måte å rappe på. Det høres veldig tøft og tidsriktig ut, mener Aasli.

Urørtvinner

Horten-jenta Marie Ulvens eller Girl in Red er siste kvinne ut i Pstereos første slipp. Ulven har siden 16-årsalderen laget musikk fra sitt eget hjem, noe som underbygger 19-åringens lo-fi-tilnærming til singer-songwriter-musikk.

- Girl in Red er en artist veldig mange har ønsket seg. Hun er en Norsk hjemmeartist, med mye nostalgi, hjerte og smerte.

Med låter som «Say anything» og «Summer depression», samt P3-roterte «Girls» og «I wanna be your girlfriend» på samvittigheten og ble nylig kåring til årets Urørt 2018.

- Hun er bare 19 år og har to låter lista på P3, enorme streamingtall og er allerede en snakkis utover landets grense, forteller Aasli.

Bookingsjefen er tydelig fornøyd med det første artistslippet.

- Det er fire vidt forskjellige artister, som viser spennet i festivalen. Vi ønsker å presentere mange ulike sjangre og ta inn nye talenter og artister vi har veldig tro på, avslutter Aasli.

Pstereo tar plass på i Marinen i Trondheim 15. - 17. august.

Bekreftede artister for 2019 er Girl in Red, Kvelertak, Little Simz og OnklP