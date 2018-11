Saken oppdateres.

Bjørk er nominert for «Gutten som elsket rådyr», som er tredje bok i den internasjonale krimsuksessen med etterforskerne Holger Munch og Mia Krüger i hovedrollen.

Øien er født i Steinkjer og bosatt i Trondheim. Som Samuel Bjørk var han også nominert til Bokhandlerprisen for den første boka i serien, «Det henger en engel alene i skogen» fra 2013.

LES OGSÅ: Frode Sander Øien har solgt 1, 5 millioner bøker

LES OGSÅ: Klaustrofobisk spenning

Det er mange bokpriser i Norge, men Bokhandlerprisen er regnet som den klart viktigste kommersielt sett. Det er de bokhandleransatte som både nominerer bøker og til slutt peker ut vinner. Bøkene som nomineres er gjerne en kombinasjon av krimbøker og skjønnlitterære bøker med både litterær tyngde og folkelig appell. Anne B Ragde var den siste trønderske vinneren, for «Eremittkrepsene» i 2005. De fire siste årenes vinnere er Helga Flatland for «En moderne familie», Maja Lunde for «Bienes historie», Vigdis Hjorth for «Arv om miljø» og Lars Mytting for «Svøm med den som drukner».

Kan vinne for tredje gang

Mytting og Lunde er nominert også i år, mens både Per Petterson og Lars Saabye Christensen kan vinne prisen for tredje gang.

Skal man snakke om favoritter til prisen kan man ikke unngå å nevne denne høstens storselger Jon Michelet, som ikke fikk Bokhandlerprisen mens han var i live. Også Trude Marstein og Simon Stranger må regnes blant favorittene til årets pris som deles ut 20. november.

Simon Strangers roman har en klar trondheimstilknytning. Boka handler om Strangers jødiske svigerfamilies som flyttet inn i Bandeklosteret til Henry Oliver Rinnan like etter andre verdenskrig.

LES OGSÅ: Han har skrevet roman om Bandeklosteret

LES OGSÅ: Mesterlig og grufullt om jødefamilien og bøddelen fra Levanger

Disse er nominert til prisen:

Samuel Bjørk, «Gutten som elsket rådyr»

Lars Saabye Christensen, «Byens spor: Maj»

Mona Høvring, «Fordi Venus passerte en alpefiol den dagen jeg blei født»

Maja Lunde/Lisa Aisato: «Snøsøsteren»

Trude Marstein, «Så mye hadde jeg»

Jon Michelet, «En sjøens helt: Krigerens hjemkomst»

Lars Mytting, «Søsterklokkene»

Per Petterson, «Menn i min situasjon»

Linn Skåber, «Til ungdommen»

Simon Stranger, «Leksikon om lys og mørke»