Kristian Raanes fra Orkdal rocket løs på scenen og gikk videre i Idol

Saken oppdateres.

Det er kun fem finalister igjen i musikk-konkurransen Idol. To av dem er fra Trøndelag. De har vært, og fortsetter å være store favoritter blant både dommerne og publikum.

I dag var temaet «Me and my band», og utfordringen var å være frontfigur i et band. Dette krevde et tett samarbeid mellom artisten og musikerne i bandet.

Under kveldens show var Raanes og Hegvik nummer fire og fem ut i ilden.

Debuterte som vokalist i rockeband

Kristian Raanes har hatt en drøm om å bli rockestjerne siden han var liten gutt. Da han dro på audition til Idol tok han et stort steg utenfor komfortsonen, og kom ut av det med en gullbillett.

Siden har Raanes sunget det han føler seg trygg på, og fått strålende tilbakemeldinger. Rocken var inngangen for Raanes til å bli gitarist, men han har aldri vært vokalist innenfor denne sjangeren.

Forrige uke fikk han en utfordring fra dommerne å bevege seg enda lenger ut av komfortsonen, og synge noe nytt og uvant. Den utfordringen tok han og i kveld rocket han løs med låten «Come togheter» av The Beatles.

- Det vanskeligste er å gå all in, og tørre og stå for det, sier Raanes under forberedelsene.

Og det klarte han, for applausen var stående og dommerne meget imponert. Tshawe Baqwa mente han var supermann under kveldens opptreden.

- Du leverte en innertier, sier Gunnar Greve.

Selv om det ble godt mottatt da Raanes tok et steg i ukjent retning, tror han ikke han vil fortette i samme retning.

- Jeg vil fortsette og pushe stemmen min hver dag, men jeg kjenner i hjerterota hvem jeg er som artist og jeg kommer ikke til å hoppe veldig langt unna det jeg kan, forteller Raanes til Adresseavisen etter showet.

Gladlåt for første gang

Det var ikke bare Raanes som tøyde grensene på komfortsonen. I kveld sang Øystein Hegvik for første gang i løpet av denne konkurransen, en gladlåt.

- Jeg gleda meg til å synge en gladlåt, det var på tide å gjøre noe annet. Men det var absolutt langt utenfor komfortsonen, sier Hegvik til Adresseavisen.

For han var dette en måte å vise fram personligheten sin, som den gladgutten han egentlig er. Hegvik får publikum med på festen, da han smilende sang «Paradise» av George Ezra og midt i det hele brølte så høyt han klarte.

- Stemmen din er helt fantastisk, jeg følte vi fikk se den ekte Øystein i dag, sier Idol-dommer Silje Larsen Borgan

Redd for å forsvinne

Under forberedelsene til kveldens show avslørte Hegvik at det han er mest redd for er å forsvinne etter Idol.

- Det er dette jeg vil drive med, å leve av musikken. Derfor håper jeg at dette bare er starten, og at jeg kan fortsette med det etter Idol er over, forteller Hegvik.

- Takknemlig

Så langt i konkurransen har ingen av dem vært blant de tre med færrest stemmer.

- Det føltes godt, og løftende å være videre i konkurransen, og det er artig at folk vil stemme på meg, sier Hegvik.

Raanes har aldri sett for seg å stå der hvor han er i dag, og føler en stor takknemlighet for å ha kommet så langt i konkurransen.

- Det føles utrolig bra å være videre, og jeg veldig fornøyd med kvelden, sier Kristian Raanes.

At han aldri har vært blant de tre med færrest stemmer, klarer han ikke helt å begripe.

- Jeg tenker først hæ, hvordan skjedde det. Men jeg er veldig takknemlig for å ha kommet så langt, forteller han.