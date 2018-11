Begge trønderne gikk videre i kveldens Idol

Jeg velger å reise alene til Danmark for å bli gravid i stedet for å lure en mann

Saken oppdateres.

I kveldens episode av Idol er tema kjære dagbok.

- I kveld skal deltakerne legger hjertet i potten, sa programleder Katarina Flatland.

Fem deltakere er igjen i denne høstens sesong av Idol - to av dem er trønderne Øystein H. Hegvik og Kristian Raanes (22) fra Orkdal.

- Du er bedre enn dette

Kristian Raanes (22) fra Orkdal var først ut.

- Da jeg var 16 år ble jeg hodestups forelsket i min bestevenn. Det var den store forelskelsen.

For å hedre kjærligheten som tok slutt, hadde Kristian valgt sangen «The Day After Tomorrow» av Saybia. Men sangen til sang til exen ga ingen applaus hos dommerne.

- Fin låt, men du er langt unna å levere din beste presentasjon i dag. Du er mye bedre enn at dette, sa dommer Gunnar Greve.

- Det minner meg på hvor trygg du er, fordi du gjør aldri noe feil. Du er tilbake til gode trygge Kristian, sa Tshawe Baqwa.

Heller ikke Silje Larsen Borgan klappet i hendene.

- Fint levert, men ikke din beste kveld.

Fikk klump i halsen

Rosen satt merkbart løsere etter at Øystein H. Hegvik Brekstad hadde levert «Lover, Please Stay» av Nothing But Thieves.

En låt han dedikerte til sine to søstre, som han alltid kan gå til.

- Har aldri skrevet dagbok før. Jeg har ikke kjent det behovet. Musikken er det viktige, sa han først.

Tiden står stille

En tårevåt Silje Larsen Borgan var først ut med å gi tilbakemelding.

- Kjære Øystein, når du synger står tiden stille. I dag var stemmen din der den burde være. Det var Øysteinmagisk, en stemme som verden trenger.

Også Gunnar Grove fikk klump i halsen:

- Jeg måtte blunke mange ganger. Jeg ble direkte rørt. Du har Europa og kanskje verdensrekord i å levere magiske øyeblikk.

Tshawe hadde ikke noe imot å se litt mer futt i Øystein.

- Men når du synger som i kveld, da er din stemme der den hører hjemme. Jeg fikk klump i halsen.

Fortalte en historie med musikk

Carlisle Sienes, Casper Kuhlmann Kristensen og Vilde Skogen leverte også bra i kveldens program.

Men det var spesielt da Carlisle sang «Dance With My Father» av Luther Vandross at det ble tårevått i studio.

- Du fortalte en historie med musikk, var tilbakemeldingen fra Gunnar.

Vilde er ute

Casper, Vilde og Kristian var usikre etter avstemningen.

Vilde Skogen gikk ikke videre i konkurransen.