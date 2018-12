Jakten på kjærligheten-Gudrun ombestemte seg

Lar sykepleierne få gratistilbud i desember: - Det er urettferdig at denne yrkesgruppa må betale for sitt eget julebord, mens andre har julebord for mange millioner

Saken oppdateres.

Mandag kveld skriver TV 2 at Vegar Valbø (31) ble vraket av Jakten på kjærligheten-bonden Gudrun Austli (38) fra Snåsa.

Den avsluttende episoden av Jakten på kjærligheten i starten av november valgte Gudrun Austli sin frier. Nå, én måned senere har hun tatt et nytt valg.

Savnet Thomas

- Vegar og jeg hadde forskjellige interesser som vokste mer og mer på meg. Da jeg satt alene på gården da jeg kom hjem fra turen, kjente jeg at jeg savnet Thomas, sier Gudrun Austli til TV 2.

Da hun skulle ta valget mellom Vegar og den danske frieren Thomas Kongstad, trillet tårene. Likevel endte valget den gang på Vegard.

TV 2 skriver at kjemien mellom Vegar og Gudrun ikke var til stede under kjærlighetsturen til Genève, og derfor ble ikke turen som planlagt.

Romantisk sms

Thomas hadde uttalt seg tidligere at han mente Gudrun hadde tatt feil valg, da hun valgte Vegar. Hun innrømmet overfor Thomas at hun hadde tatt feil valg, og la seg helt flat.

- Det tikket inn et bilde av noen planter vi hadde plantet sammen, et bilde av jordbær som jeg elsker, og et bilde av katten til Gudrun. Jeg ble svært overrasket og måtte gå i meg selv og tenke over hva jeg skulle svare. Det endte opp med at jeg ringte henne og vi snakket i timesvis. I samtalen innrømmet Gudrun at hun hadde tatt et feil valg, sier Thomas til TV 2.

- Føler meg ikke lurt

Valbø merket selv at de to var ganske forskjellige, og han forteller til TV 2 at det ble spesielt mye styr rundt hans hvite tennissokker.

- Jeg føler meg ikke lurt av Gudrun, for en er jo med på et spill. Selv om jeg ble valgt til slutt, så er ikke det noen garanti for at det blir livslang kjærlighet, sier han til TV 2.

Han legger til at han ønsker dem alt godt, og mener de passer godt sammen.

- Blir det bryllup så kommer jeg, i hvert fall hvis jeg blir bedt.