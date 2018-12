Dette skal Kristian og Øystein synge i finalen

En telefonsamtale gjorde at landslagstreneren forsto at det gikk mot slutten for Northug

Om det blir Kristian Raanes (22) fra Orkanger eller Øystein H. Hegvik (18) fra Ørlandet som vinner Idol 2018, vil være klart innen klokka 21.00 lørdag kveld.

Før den tid vil de to ha fremført tre låter hver på Idol-scenen på gamle Fornebu.

De tre låtene er valgt ut på tre forskjellige måter. Hver artist har valgt en favorittlåt, Idols samarbeidende plateselskap har plukket nye originallåter – og så har det vært avstemning blant tv-seerne blant de låtene de to har fremført tidligere i Idol.

Urban kontra Røyksopp

Hver finalist har altså fått plukket én låt helt fritt. Kristian Raanes har valgt en låt og en artist som neppe er overraskende, nemlig «Somebody Like You» med den superpopulære australske countryartisten Keith Urban.

Litt mer overraskende er kanskje Øystein Herkedal Hegviks valg; han skal fremføre Røyksopps «Running To the Sea», der det er Susanne Sundfør som opprinnelig har vokalen.

Organisk kontra elektronisk

Disse to låtvalgene understreker forskjellen mellom de to trønderske vennene og konkurrentene. Kristian velger låter i grenselandet mellom rock og country, og har funnet en livat låt med organiske instrumenter hvorav opptatt banjoklimpring.

«Running To The Sea» er en dramatisk midtempolåt med først piano-akkompagnement, så helelektronisk innpakning.

Valgte samme originallåt

Finalistene har så fått valget mellom to originallåter, plukket ut av plateselskapet Universal. Her har de begge valgt samme låt med tittelen «Before I Go» komponert av Kristin Marie Skolem, Thomas Alexander Strandskogen og Victor Karlsen Klæbo. Begges versjoner av denne låten utgis digitalt allerede på fredag.

Dette valgte tv-seerne

Onsdag kveld ble det offentliggjort hvilke låter som blir vokalistenes tredje utfordring i finalen. Her har tv-seerne kunnet velge mellom låter Kristian og Øystein har sunget tidligere gjennom Idol-høsten. Seerne har bestemt at Øystein skal synge låten «Berlin» av Ry X. Kristian skal framføre «Dancing on my own» av Robyn som er den samme låta han sang i semifinalen.