Klagestorm mot NRK etter nedleggelse av naturprogrammer på radio

Kringkastingsrådet har mottatt totalt 392 klager siden forrige møte i oktober. Det fremgår i innkallingen til årets første møte i rådet førstkommende torsdag.

115 av alle klagene var klager rettet mot NRK P1s helgemorgen, og nedleggelsen av de to naturprogrammene Naturens verden og Friluftsmagasinet.

Reaksjoner fra lyttere

De to programmene ble lagt ned i oktober 2018. Mange lyttere har uttrykt sitt savn etter de to naturprogrammene.

– Jeg ønsker Friluftsmagasinet og Naturens verden tilbake på NRK lørdag og søndag morgen. Det er kvalitetsradio, skriver en.

– Det nye programmet kan ikke sammenlignes med Friluftsmagasinet eller Naturens verden. Disse to programmene kunne servere engasjerende reportasjer om temaer som lokalmiljø, friluftsliv, global oppvarming, andelsgårder, småbruk og viltforvaltning – alt med personlig vri, heter det i en annen klage.

«Anti-Trump-propaganda»

I tillegg gjelder 106 klager NRK Dagsrevyen. 21 av disse var rettet mot Dagsrevyens 60-årsjubileum. Flere av klagerne mente det var unødvendig å trekke USAs president Donald Trump inn i feiringen.

– At NRKs 60 årsfeiring skulle utarte til en ren anti-Trump-propaganda gjør at jeg ønsker at mine lisenspenger går til et annet formål, skriver en av klagerne.

Ytterligere 28 av klagene var spesifikt rettet mot utenriks, mens NRK-sporten mottok 9 klager. 58 av klagene Kringkastningsrådet fikk i løpet av de siste månedene handlet om NRKs underholdningstilbud.