Adressa-journalister vant gjeveste pris under Mini-Hell

- Det er utrolig stas at Mari og Lajla nok en gang blir hedret for godt journalistisk arbeid. Dette er en sak de har fulgt tett og godt over tid, forteller Kirsti Husby, sjefsredaktør i Adresseavisen.

Lørdag kveld ble prisene for beste trønderske journalistikk i 2018 utdelt på konferansen Mini-Hell, som ble arrangert på Rockheim.

Kystad-saken

På konferansen fikk Adressa-journalistene Mari K. By Rise og Lajla Ellingsen hovedprisen for Kystad-avhørene.

- Det er en stor seier for journalistikken at de med god argumentasjon fikk medhold fra Riksadvokaten om innsyn i avhørene, fortsetter Husby.

I fjor kom Riksadvokaten fram til at Adresseavisen fikk innsyn i etterforskningen i det som avisen kalte Kystad-saken, som var en oppfølger av tidligere saker om de såkalte gulltomtene i Trondheim, der avisen satte søkelyset på flere områder som involverte fremstående politikere og omregulering av landbruksjord.

- Dette er grundig utført, og journalistene våre har jobbet utrolig bra med denne saken, sier Husby.

«Mest vellykkede klagen ever»

Her er juryens begrunnelse:

Det er som vinnerne skriver «den mest vellykkede klagen ever». Her har to journalister aldri gitt opp, men gitt gass tross mektig motstand og håpløse odds. Der de aller fleste ville gitt opp, fant de likevel en vei. Riksadvokatens nye veileder ga en åpning ingen hadde særlig tro på. Å få innsyn i politiavhør til en henlagt sak er det vel få – om noen – som har fått til. Men journalistene førte kravet til topps – og vant. Bragden kan få stor betydning for journalistikken i Norge fremover. Det er en prikk over i-en, men neppe endelig punktum, for et av Trøndelags største journalistiske prosjekt de siste årene.

Flere Adressa-vinnere

Adresseavisen fikk også pris for beste fotojournalistikk for fotoserien «Krig i verdens fredeligste land» av Kim Nygård.

- Jeg mener Adresseavisen har en av Norges beste fotoavdelinger, og det er morsomt å se at viktig fotojournalistikk også får pris i kveld, fortsetter Kirsti Husby.

Avisen fikk og pris for beste nyhetsjournalistikk med serien «Møllenberg til leie» av Espen Rasmussen, Agne Ødegaard, Grete Holstad, Marit Bardal, Jonas Nilsson og Ingrid Meisingset.

- Vi har som ambisjon å satse på datadrevet journalistikk, og dette er et utrolig godt eksempel på hva man får til når man kombinerer ulike databaser. Det er utrolig morsomt at denne saken vinner, sier Husby.

I tillegg det ble gitt hederlig omtale i nyhetsjournalistikk-kategorien Adresseavisens Marianne Tønset for serien «Liv og lære i Folkets hus».

- I nok et prosjekt går vi i dybden for å undersøke viktige saker. Saken er dokumentert på en god måte, og det er veldig stas med hederlig omtale for Marianne.

Øvrige prisvinnere

Lokaljournalistikk: «Blir du boan i Osen og Roan?» av Fosna-Folket med Alexander Killingberg, Terje Dybvik og Ørjan Aare Jørgensen.

Hedersprisen: Andreas Reitan fra Nea Radio

Featurejournalistikk: «Jenta som overlevde» av Historiebruket/NRK med Randi Lillealtern

Hederlig omtale:

Trønder-Avisa med «Robot-byråkratiet» av Margrete Konstad.

Hitra-Frøya med «Bruene våre» av Lars Otto Eide.

