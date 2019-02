Live Nation kjøper Tons of Rock

Saken oppdateres.

Festivalen dukket først opp i 2013, og har siden vokst seg til å bli en av de ledende festivalene i Norge. I 2018 ble Tons of Rock også kåret til Årets festival i Norge.

LES OGSÅ: Arrangerer konserter året rundt på ny scene i Trondheim

Festivalarrangørene fortsetter som før

Festivalsjef Svein Bjørge, som også er festivalsjef for Steinkjer-festivalen, sier til Adresseavisen at staben som organiserer Tons of Rock vil være den samme også etter oppkjøpet.

Det vil imidlertid bli noen endringer. Bjørge var før oppkjøpet største eier, med rundt 40 prosent av aksjene i selskapet. Han vil ikke kommentere hva hans eierandel vil være etter Live Nations inntreden, men bekrefter at han fortsatt vil være inne på eiersiden.

Bjørge opplyser også at han mest sannsynlig ikke vil fortsette som styreleder for festivalselskapet.

LES OGSÅ: Svein Bjørge: - Å arrangere festival kan virke som risikosport – og det er det

Tett samarbeid

Etter at festivalen sikret seg Slayer i 2014, har Live Nation Norge og Tons of Rock arbeidet tett sammen. Sammen har de blant annet fått Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Alice Cooper, Ghost, Five Finger Death Punch og en rekke andre artister til Norge.

- Vi har jobbet med Tons of Rock helt fra starten av, og er veldig glade for at vi nå har sikret oss en felles fremtid sammen. Teamet bak festivalen har demonstrert et fantastisk engasjement både til det musikalske og for publikummet sitt, sier Martin Nielsen i Live Nation Norge.

LES OGSÅ: Her inspiserer Sondre Justad Dokkparken i Trondheim, hvor han spiller i juni

Flytter til Oslo

I 2019 blir festivalen enda større, da det i fjor ble besluttet å flytte fra Halden og til Oslo og Ekebergsletta. Blant dem som skal spille er Kiss, Volbeat og Def Leppard.

- Vi er klare for å ta det neste steget for Tons of Rock sin reise, og med årets lineup snakker festivalen for seg selv, sier festivalsjef Jarle Kvåle.

Han sier at Tons of Rock ønsket seg en strategisk partner som kunne hjelpe dem til å vokse videre.

- Svaret var krystallklart: Live Nation Norge, sier Kvåle.

Live Nation er også medarrangør av festivalen Trondheim Rocks på Dahls arena i Trondheim.

LES OGSÅ: Trondheim Rocks skal arrangeres av nytt selskap