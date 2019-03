To trønderske kandidater til «Hall of Fame»

To etasjers toppleilighet med fri sikt: – Et eksempel på god fortetting

Saken oppdateres.

De øvrige nominerte er Anita Skorgan, Annbjørg Lien, Junipher Greene, Finn Kalvik, Sissel Kyrkjebø, Tommy Tee og Ottar «Big Hand» Johansen.

Disse ni utgjør en bred miks av rap, hardrock, viser, folkemusikk, pop og country.

Har satt tydelige spor

- Årets nominerte til Rockheim Hall of Fame kan vise til lange og spennende karrierer, og representerer et bredt spenn i musikalske uttrykk. De er verdige kandidater som hver for seg har satt tydelige spor i vår hjemlige populærmusikkhistorie, sier direktør Sissel Guttormsen ved Rockheim i en pressemelding.

Sissel Kyrkjebø er i år nominert for tredje gang, mens både Casino Steel og Annbjørg Lien var nominert i fjor. Tommy Tee og Finn Kalvik er også nominert tidligere.

Nominasjonsjuryen har i år bestått av Jan Eggum, Claudia Scott, Sondre Lerche, Sæmund Fiskvik, Ingrid Kindem, Arvid Skancke-Knutsen og Sissel Guttormsen, med Eggum som juryleder.

Ni skal bli tre

En utvidet fagjury bestående av musikere, bransje og presse, skal stemme over disse ni. I de siste årene er det tre artister blant disse som blir innlemmet i Rockheim Hall Of Fame, i en seremoni som blir gjennomført før sommeren.

Til tross for navnet Rockheim gir indikasjoner om noe annet, er Hall of Fame åpen for artister fra all norsk populærmusikk fra etterkrigstiden. Men artistene må ha albumdebutert 25 år før innlemmelse.

29 artister / grupper er stemt inn i Rockheim hall of Fame siden starten i 2011. Selskapet er variert både i alder og uttrykk, fra Alf Prøysen, Nora Brockstedt og Dizzie Tunes, via Ole Paus, Øystein Sunde, Lillebjørn Nilsen og Jan Eggum, til Raga Rockers og Jokke og Valentinerne.

Kun én person har «dobbelt medlemskap», Jahn Teigen er innlemmet både som soloartist og som vokalist i progrockbandet Popol Ace.

Fem trønderske artister er inne

Blant de 29 i Rockheim hall og Fame er følgende trønderske artister: Åge Aleksandersen., DumDum Boys, Knutsen og Ludvigsen, Motorpsycho og Stage Dolls.

I år kan det altså bli to nye. Hardrockveteranene TNT er blant de norske gruppene som tidligste oppnådde internasjonal suksess og høy anerkjennelse innen sin sjanger. Bandet hadde base i Trondheim de det ble startet i 1982, og regnes fortsatt som et trøndersk band, selv om musikerne kommer fra de forskjelligste steder i verden. Diesel Dahl er jo fortsatt der.

Kanskje var det litt irriterende at det var kompisene i Stage Dolls som først ble innlemmet i Rockheim hall Of Fame, i 2018. Men allerede året etter kan altså TNT følge etter. I fjor entret Stage Dolls scenen med alle sine tre trommeslagere gjennom tidene. Kanskje TNT kan følge opp med å mønstre alle sine fire vokalister?

Casino Steel er en annen trøndersk pioner og veteranartist. Stein Groven tok artistnavnet Casino Steel da han flyttet fra Trondheim til London tidlig på 70-tallet for å starte artistkarriere. Han kom midt i smørøyet, og ble en del av den indre kjerne i miljøet som skapte punkrocken. Etter Hollywood Brats og senere the Boys i London, flyttet Steel tilbake til Norge, der han røpet av punkeren også var en country-elsker – gjorde suksess blant annet som halvparten av Holton / Steel, og en tredjedel av Claduia, Big Hand & Casino.

Kollega Ottar også nominert

Casino Steels gode kollega Ottar «Big Hand» Johansen fra sistnevnte band er også nominert i år, like etter at han fylte 70, mens trioens siste medlem Claudia Scott sitter i nominasjonsjuryen.

«Big Hand» har vært en skikkelig veiviser for norsk kvalitetscountry gjennom 50 år aktive år som turnéartist, mens Tommy Tee har vært svært viktig for utbredelsen av norsk rap, en sjanger som ennå ikke har noen representant i Hall of Fame.

Endelig Sissels tur?

Etter at Morten Abel ble innlemmet i fjor, er det kanskje Sissel Kyrkjebø som står igjen som den mest suksessrike norske artisten som ennå ikke er inne i norsk populærmusikks æresliste. Hun har vært nominert to ganger før, er det på det tredje det skal skje?