Flystreiken rammer bluesfestivalen, men bare én avlysning

- Vi som tapte sidevalget kan ikke oppleve at vi ikke lenger spiller en rolle

Frp bekrefter at det er kommet et nytt varsel mot Ulf Leirstein

Haiker til Oslo for å fly til New York

Følg KrFs landsmøtetale her

Disse har størst sannynlighet for å dø i «Game of Thrones»

Politidirektoratet: Operativt politi i hele landet skal være bevæpnet under 17. mai-feiringen

Nå sitter han i styret for Olavsfestdagene

Trondheimsfamilien lager bluesfestival for 8000 besøkende. Maten lager de selv

Nå får disse artistene plass i Hall of Fame

For 19 år siden lå Karen Elise i mammas mage under NM i janitsjar i Trondheim. Torsdag kveld spiller hun selv på hovedscenen i Olavshallen

Disse har størst sannynlighet for å dø i «Game of Thrones»

Politidirektoratet: Operativt politi i hele landet skal være bevæpnet under 17. mai-feiringen

Saken oppdateres.

For øyeblikket er det streik blant SAS-pilotene i Norden. Rundt 1500 SAS-piloter har gått ut i streik etter at meklingen med NHO Luftfart brøt sammen fredag morgen.

LES OGSÅ: Haiker til Oslo for å fly til New York

Nidaros blues-sjef Jan Engen forteller at det har betydd store utfordringer med å booke om flybilletter for artister.

- Vi har booket om til tog, andre fly, byttet flyselskap og leid charterbuss for natt-transport fra Trondheim til Oslo slik at de rekker sine fly hjem, forteller Engen i en e-post.

LES OGSÅ: Engen og gjengen feirer bluesfestival i 20 år

Guy Verlinde kommer ikke

Bluesfestivalen har erfaring med flytrøbbel rundt festivalhelga. 14. april 2010 fikk Eyjafjallajökull på Island sitt andre vulkanutbrudd for året. Dette medførte store utslipp av vulkansk aske som lammet store deler av flytrafikken i Europa. Den gangen var det flere artister som ikke kom seg til Trondheim.

- Det er ikke like mye pes nå, som med askeskyen. Men streiken medfører et betydelig antall timer, telefoner og mailer. Og det er selvfølgelig utfordrende at flere av artistene befinner seg i USA og sover når vi er våkne og jobber med nye løsninger, sier Engen.

Så langt ser det ut til at det blir bare mindre justeringer i festivalprogrammet. Guy Verlinde & The Houserockers kommer dessverre ikke, opplyser Engen. Utover det ser det ikke ut til at flere konserter avlyses, ifølge Engen.

LES OGSÅ: Slår til med flere stjernenavn når festivalen fyller 20 år

Walisisk ringrev på plass

En av kveldens hovedartister, Andy Fairweather Low, går på scenen 19.30.

-Jeg har med meg et stort band, med to trommiser, blåseseksjon og organist. Jeg har lagd musikk i godt over 50 år nå. Så det blir 75 minutter med litt av litt av alt; soul, gospel, blues, rockabilly og rock'n'roll. Vi starter kvelden, så folk må komme tidlig! sa Low til Adresseavisen torsdag.

Booker T. klokka ni

Fredag kveld spiller en av årets hovedattraksjoner, Booker T. Jones i Royal Garden Hotell. Den amerikanske legenden vil spille hits fra Booker T. & The M.G.'s som «Green Onions», «Hang 'Em high» og «Time is Tight» samt flere Stax-klassikere.

- Med bandet, blåserrekka og korister er de ti personer på scenen. Alle spiller i forskjellige band, og det skulle litt til for at det klaffet, men nå kommer de fra USA for å spille kun i Trondheim i Europa, sa festivalsjef Jan Engen da nyheten ble kjent.

Andy Fairweather Low går på scenen i Royal Garden hotell klokken 19.30 fredag. Blueskometen Toby Lee (14) spiller med eget band klokken 20.15, mens Booker T. Jones og hans Stax Revue går på scenen klokken 21.00.