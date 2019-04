John Singleton er død

Saken oppdateres.

Singletons familie opplyste mandag at han er død etter å ha blitt koblet fra respiratoren. Det skjer etter at han har ligget i koma på sykehus etter at han fikk slag 17. april.

Singleton var den første svarte regissøren som ble Oscar-nominert. Nominasjonen fikk han for debutfilmen «Boyz n the Hood» fra 1991, en historie om unge menns liv i en bydel i Los Angeles. Hovedrollene i filmen ble spilt av Cuba Gooding jr., Ice Cube, Angela Bassett og Laurence Fishburne.

På merittlisten står også «Poetic Justice» fra 1993, med Janet Jackson og Tupac Shakur i hovedrollene. I 1997 kom «Rosewood». «Shaft» fulgte tre år senere, og tre år etter det igjen sto Singleton bak den andre filmen i «Fast & Furious»-serien. Den siste tiden hadde han jobbet med TV-krimserien «Snowfall», med handling fra 1980-tallets Los Angeles.