NRK flytter distriktssendingene

NRK legger om på sendeskjema for distriktsendingene.

I dag sendes distriktssendingene klokken 18.50 rett før Dagsrevyen. Fra neste år kommer nyhetene fra Trøndelag, som fra resten av NRKs distriktskontorer, til å bli sendt rett etter at Dagsrevyen-sendingen klokken 19.00 er ferdig.

- Vi vet at nyheter og innhold fra distriktene er attraktivt innhold for NRK1-seerne. Ved å flytte distriktssendingene til beste sendetid vil vi nå langt flere seere, og vi vil løse distriktsoppdraget vårt enda bedre. Distriktsnyhetene før Kveldsnytt skal videreføres som i dag, sier distriktsdirektør i NRK, Marius Lillelien i en pressemelding fra NRK.

Måtte snu forrige gang

I januar i 2018 førte NRKs omlegging av distriktssendingene til mange reaksjoner fra misfornøyde seere. Planen var å erstatte to sendinger på til sammen 20 minutter, med tre fem-minutters sendinger.

Seerreaksjonene førte til at statskanalen snudde og ga de lokale nyhetene ti minutter i forkant av Dagsrevyen, og beholdt fem-minutterssendingene før Dagsrevyen 21 og den nye før Kveldsnytt, slik at den totale tiden fortsatt var 20 minutter.

Vil utvikle tilbudet

Endringen er en del av videreutviklingen av sendeskjemaet for NRK1 i 2020.

NRK melder at de med dette ønsker å tilpasse seg endringer i folks mediebruk samtidig som de ønsker at NRK1 skal være en samlende nasjonal kanal også de neste årene. NRK sier de nå legger distriktssendingene inn i beste sendetid.

- Vi jobber derfor med å utvikle tilbudet til det publikumet vi treffer på NRK1 tidlig «prime time» på hverdager, sier TV-sjef i NRK, Arne Helsingen.

Erstatter «Norge nå»

I tillegg til å gi distriktsnyhetene bedre sendetid, skal statskanalen utvikle et nytt program som skal dekke hele Norge og erstatte «Norge nå» som var planlagt for to år og sendes ut 2019.

Det nye programmet skal sendes på NRK1 fra våren 2020.

- Vi skal utvikle et nytt program som gir seerne historier fra hele landet hver dag, sier Marius Lillelien i pressemeldingen fra NRK.