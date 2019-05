Jazzfest forventer 10 000 publikummere

Bekymret for at barnet ditt spiller for mye? Her er ni tegn på avhengighet

Bare noen timer før åpningskonserten på Jazzfest forteller festivalsjefen, Ernst Wiggo Sandbakk, at roen har senket seg.

- Vi er fremdeles hands on alle mann, men den dårlige nattesøvnen for at noe skal gå galt er gjerne to måneder før festivalen, sier han.

Flere utsolgte konserter

Festivalsjefen er ved godt mot før åpningen, og er spesielt fornøyd med at det er flere utsolgte konserter.

- Emilie Nicolas i Nidarosdomen og Ane Brun med TSO er begge utsolgt, alle festivalpassene er utsolgt og vi forventer å selge 5000 - 6000 billetter. Det er i tillegg mange gratiskonserter slik at vi forventer et totalbesøk på cirka 10 000 publikummere, forteller Sandbakk.

- Også på hardcore-jazz konsertene selger vi som forventet, og her vil alle slippe inn, smiler han.

Han garanterer at alle musikkinteresserte kan finne noe de vil like.

- Hele festivalen er en godtepose, der det garantert er noe for enhver smak. Kvalitet er folkelig.

Du kan for eksempel få med deg Ole Børud på Byscenen, det islandske bandet ADHD eller det folkekjære jazzorkesteret Hot Club De Norvége. Noen heldige vil også kunne få med seg Emilie Nicolas i Nidarosdomen.

- Billettene til Emilie-konserten ble revet bort på én dag, og de som er så heldige å ha billett til Nidarosdomen torsdag kveld, får en meget eksklusiv konsertopplevelse. Emilie skal blant annet bruke kirkeorgelet i nyskrevet musikk, spesielt for anledningen, sier Sandbakk.

Aller mest gleder Sandbakk seg til Jazzfestbarnekoret.

- Det er vår nyeste satsing. Et barnekor som synger jazz under ledelse av Heidi Skjerve og Harald Relling Nilsen. Dette skjer på Isak lørdag, og blir utrolig gøy, sier han.

Feirer jazzlinja

På lørdag inntar Jazzfest Studentersamfundet igjen. Sist gang festivalen ble arrangert der var i 1985, med unntak av en konsert i 2008.

- Uten Samfundet og jazzlinja ville det ikke vært noen Jazzfest. Det går en linje fra det frodige studentmiljøet på Samfundet på 1920-tallet via jazzlinjas oppstart i 1979 og frem til Jazzfest i dag.

Derfor vier de nesten hele lørdagen på å feire at jazzlinja ved NTNU er 40 år.

- Vi bruker mye ressurser på å feire jazzlinja. Det har vært kjempeviktig for festivalens utvikling. På Samfundet er det for eksempel bare tidligere studenter som spiller.

På Studentersamfundet spiller blant andre Gurls, som vant Spellemann i år, i kategorien jazz.

- Både Rohey Taalah og Hanna Paulsberg fra Gurls, er tidligere studenter, og Ellen Andrea Wang er i dag lærer ved jazzlinja, forteller Sandbakk.

Parallelt med at de inntar Samfundet, blir det festkonsert for å feire jubileet på Dokkhuset. Under jubileumkonserten spiller NTNUs Jazzensemble, Siri Malmedal Haugedal, Aire & Angels, men festivalen lover flere overraskelser.

