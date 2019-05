Nå kan du være med å bestemme hva den nye kafeen på Rosendal skal hete

Hudkreftdagen: Unge føler et press for å være brun

Rosendal Teater, tidligere Avant Garden, er i ferd med å innrede det nyoppussede teaterbygget på Rosendal i Trondheim.

I tillegg til blant annet en stor teatersal med plass til 200 publikummere og en black box-scenen med plass til ytterligere 120 publikummere, vil en ny kafé bli en av attraksjonene i bygget.

Kafeen skal være åpen uavhengig av om det spilles teater eller avholdes andre arrangementer i bygget.

- Den blir på mange måter blir et slags ansikt utad for oss, som må henge tett sammen med kjernevirksomheten vår, nemlig kunstnerisk innhold. Det er derfor vi også vil drive den selv, sier markeds- og kommunikasjonsleder Pia Martine Rosenkilde.

Fikk inn 200 forslag

Da navnet på kafeen skulle bestemmes, valgte teateret å invitere til innspill fra publikum. Etter en runde der de har fått inn rundt 200 navneforslag, har tre favoritter blitt plukket ut.

Det er disse teateret nå ønsker at publikum skal stemme over. De tre navnene er Bravo, Rosendal kafé og Tarzan.

- Vi har hatt en intern jury som har bestått av alle ansatte. Etter litt tid kom vi frem til disse tre navnene. Det er ganske forskjellige navn, så vi er sikre på at vi har valgt rett, sier Rosenkilde.

Dette skriver forslagsstillerne om navnene:

Bravo, sendt inn av Jens von der Lippe:

«For at Avant Garden har fått nytt teaterhus og nytt navn. For god mat og trivelig vertskap. For forestillingene som skal bevege folk. For den aller siste forestillingen som gikk på Rosendal kino. Et ord ladet av forventning, som fungerer på alle språk og har den samme betydningen over hele verden – det passer bra når vi viser scenekunst fra hele verden. Lett å si, lett å huske!»

- Vi har valgt ut dette navnet basert på samme som argumentasjon som forslagsstilleren. Det er positivt ladet, har en scenereferanse, og spiller på den siste kinofilmen som ble vist her, Rio Bravo, kommenterer Rosenkilde.

Rosendal kafé, sendt inn av Are Lund:

«Kafeen skal selvsagt hete Rosendal kafé! Det er enkelt, og beskriver både beliggenhet, konsept og tilknytning til gamle (og nye) Rosendal scene.»

- Rosendal kafé er det opplagte navnet. Vi har også tenkt på selv og snakket om det. Folk sier de skal til Rosendal, så det er et naturlig navn, sier Rosenkilde.

Tarzan, sendt inn av Jens von der Lippe:

«Tarzanfilmene går i ett med minnet om gamle Rosendal kino, og det blir morsomt om folk igjen kan si: Skal vi gå på Tarzan på Rosendal» Om enn ukjent for den yngre garde så er Tarzan allemannseie for voksne. Samtidig som det er en klar og tydelig hommage til det som var, handler Tarzan også om den dype konflikten mellom sivilisasjon og det primitive – og passer godt for kafeen i et hus for scenekunst som utfordrer samtida.»

- Samlet kan vi si at vi har Tarzan, som er litt rått og røft, Bravo, som er litt mer klassisk og fiffig, og Rosendal kafé som er naturlig for stedet.

