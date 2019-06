Daniel Romano begynte musikerkarrieren med å spille trommer i foreldrenes band. Nå kommer han tilbake til Trondheim

De overtar investeringene når Witzøe går for modellkarriere i USA

Saken oppdateres.

Høsten 2017 spilte han på Avant Gardens scene i kjelleren på Folkets hus. Tirsdag 4. juni er Daniel Romano tilbake i Trondheim, denne gangen på Byscenen.

34-åringen er kjent for å bevege seg i et musikalsk landskap som rommer mellom alt fra country og americana til rock, soul og psykedelia. Han kom fra punkrocken og gikk over til dyrke country- og western-estetikken, både musikalsk og visuelt, på de første soloalbumene sine.

- Så fant jeg ut at assosiasjonen til den sjangeren ikke var helt min smak når det kom til de musikalske kameratene jeg ville bli satt sammen med, sa Romano til nettstedet therecord.com i fjor.

Romano la til at «hele den americana-tingen» ikke er helt hans greie.

«Oppsiktsvekkende»

«Det var noe smått umenneskelig med Daniel Romano. Han har spyttet ut briljante skiver i et så heseblesende tempo at det kan ta pusten fra noen hver», skrev musikkanmelder Egon Holstad på itromsø.no i 2017, i anmeldelsen av albumet «Modern Pressure».

Året etter oppsummerte han albumåret med å rangere Romanos «Human Touch» som årsbeste for 2018. «Han er en av mest oppsiktsvekkende artister i inneværende tiår», fastslo Holstad.

- Jeg er ikke interessert i å fortelle min egen kjedelige personlige historie. Hva skulle være poenget med det? Hvem vil høre om en eller annen hvit fyr og hans middelklasse-livsstil. Ingen trenger å høre det. Mange folk lager fortsatt den typen musikk og tjener mye penger på det. Men jeg føler ikke at jeg trenger å legge til noe til det, sa Romano til Exclaim! i fjor.

Norge og Sverige

Nå er Romano aktuell med «Finally Free». Til therecord.com fortalte han i fjor om oppveksten med to foreldre som musikere.

- Jeg spilte i foreldrene mine sitt rhythm and blues-band som barn. I perioder de var uten trommeslager, spilte jeg konserter rundt omkring på barer med foreldrene mine som 12-13-åring, fortalte Romano til magasinet

Den California-bosatte musikeren starter skandinaviaturnéen i Trondheim, som også tar han innom Karlstad, Göteborg, Bergen, Oslo og Halden.