Når samtalene ikke når helt frem, lager Åge gjerne en sang for å bøte på det

- Det er problematisk at det er få unge mennesker her

I 2019 har Åge Aleksandersen rundet 70 år, og det er 35 år siden han ga ut «Levva Livet».

Gjennom ni episoder, en for hver låt på albumet, snakker Åge Aleksandersen med Ole Jacob Hoel om sitt mest populære album, og dessuten om karrieren, turneene og selve livet.

Samliv er vanskelig for alle. Åge har den fordelen at om samtalene ikke når frem, så kan han skrive en sang. Det har han gjort ofte, for å døyve dårlig samvittighet for alt arbeidet han har overlatt til kona Torill opp igjennom årene, for at han selv skulle kunne realisere seg selv.

