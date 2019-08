Fire trøndere med i «Mesternes mester»

Er underholdning for mye å be om? 3

NRKs mest sette programserie skal snart i gang med innspillingen av sin 11. sesong, som vil bli sendt på nyåret 2020. Nå er det klart hvilke tidligere idrettsstjerner som skal delta i den neste sesongen, står det i pressemeldingen.

Det er hele fire trønderske deltakere i den nye sesongen.

Kjersti Buaas, snowboard, 37 år, fra Trondheim

Kjersti er blant verdens fremste snøbrettkjørere og er en av få kvinner som har gått fra halfpipe til slopestyle, til big air og free-ride-konkurranser med stor suksess. Hun har vunnet 4 World Cup-gull, tatt bronse i OL (2006), vunnet 3 bronsemedaljer i X Games og har flere topplasseringer i US Open. Opp gjennom karrieren har hun også mottatt flere priser for sin kreative snowboardstil.

Magnus Moan, kombinert, 35 år, bosatt i Trondheim

Magnus er eneste nordmann gjennom tidene som har medalje i hele sju VM på rad. Han har ett OL-gull fra 2014 i Sotsji på lagkonkurransen, 2 olympiske sølv (10 km fra 2014 Sotsji. sprint fra 2006 Torino) og en olympisk bronse fra 2006 i Torino (15km). I tillegg har han ett VM-gull fra lagkonkurransen i 2005 i Oberstdorf. Magnus har 5 sølv og 5 bronse fra VM. I 2014 ble han hedret med Holmenkollmedaljen for sin innsats for skisporten.

Vidar Riseth, fotball, 47 år, fra Frosta

Vidar har vunnet Tippeligaen (serien) med Rosenborg fem ganger, samt tre NM-gull over to perioder. I tillegg har han cupgull fra sin tid i Celtic. Vidar ble også kåret til årets spiller i LASK Linz i 1997 og kom på årets lag i Bundesliga. Han har spilt 52 kamper for det norske landslaget og scoret 4 mål. I VM i Frankrike i 1998 spilte han på det norske landslaget og var med på den legendariske 2-1-seieren over Brasil. I 2003 vant han Kniksenprisen som årets forsvarsspiller.

Emil Hegle Svendsen, skiskyting, 34 år, fra Trondheim

Emil er en av Norges aller mest meritterte utøvere uansett idrett. Han har vunnet 4 OL-gull, hvorav to individuelle på fellesstart (2014 Sotsji) og 20km (2010 Vancouver). Han har også 3 OL-sølv og en OL-bronse. I VM har Emil tatt 12 VM-gull, 6 VM-sølv og 3 VM-bronse i sin karriere. Han har mottatt Holmenkollmedaljen og Olavstatuetten for sine prestasjoner som skiskytter.

Resten av deltakerne:

Ingvill Måkestad Bovim, friidrett, 38 år, fra Odda

Norges mellomdistansedronning har vunnet 8 NM-gull, hvorav 5 på 800m og 3 på 1500m. Hun har også NM-gull på 2 km terrengløp. I 2003 tok hun bronse under U23-EM. I 2010 ble hun tidenes nest raskeste norske kvinne på 1500m, kun bak løperdronningen Grete Waitz. I 2011 ble hun nummer 6 på 1500-meter i VM. Ingvill kvalifiserte seg til OL i London 2012, men måtte stå over på grunn av en avrevet akillessene. I 2016 ble hun nummer 4 i EM på 1500 m. Hun har stadig Norgesrekorden på 800m (1:59:82), satt i 2010.

Madeleine Enersen Hellerød, dans, 24 år, fra Lørenskog

Disco- og freestyledronningen Madeleine er tidenes mestvinnende norske danser med 9 VM-gull, 9 VM-sølv og 3 VM-bronse, 5 EM-gull, 9 EM-sølv og 4 EM-bronser. Hun har også deltatt i 39 NM med 77 medaljer som resultat, hvorav 48 gull, 23 sølv og 6 bronse. Alt dette rakk hun før hun fylte 22 år. I 2016 la hun opp på grunn av problemer med ryggen.

Odd-Bjørn Hjelmeset, langrenn, 47 år, fra Nordfjordeid

Odd-Bjørn har vunnet 5 VM-gull. Høydepunktet var da han spurtslo Frode Estil på 5-mila i VM i Sapporo 2007 og tok et individuelt gull. Han har også OL-sølv fra stafetten i Vancouver, samt OL-bronse fra 5-mila i 2002 i Salt Lake City. Han ble tildelt Holmenkollmedaljen i 2007. Odd-Bjørn har også flere medaljer i friidrett og motbakkeløp, og mottok i 2012 Bjørn Egebergs Ærespris.

Kari Mette Johansen, håndball, 40 år, fra Fredrikstad, bosatt i Sandefjord

Kari Mette er en av Norges mestvinnende håndballspillere med 2 OL-gull, ett VM-gull, VM-sølv, VM-bronse samt 4 EM-gull. Fra 2011 var hun en del av det uovervinnelige Larvik-laget som vant Champions League i tillegg til 12 seriegull, 11 NM-gull og 2 gull i cupvinnercupen. Hun spilte 203 landskamper for Norge og scoret 493 mål. Kari Mette egnes som en av de aller beste venstrekantene i landslagets historie.

Eirik Verås Larsen, kajakk, 43 år, fra Flekkefjord, bosatt i Bærum

Eirik var i mange år en av verdens fremste kajakkpadlere og har hele 2 OL-gull, 5 VM-gull og 7 EM-gull i medaljesamlingen. Det første OL-gullet vant han på 1000 meter K1 i Athen 2004 og det andre på samme distanse i London i 2012. Han har også OL-sølv fra Beijing 2008, OL-bronse fra Athen 2004 (K2 1000m) samt 2 sølv og 3 bronse i VM og EM. I 2013 vant han Utøvernes på idrettsgallaen på Hamar.

Margaret Knutsson Aase, jiu-jitsu, 31 år, fra Kristiansand

Margaret har konkurrert i kampsport-disiplinene Sport jiu-jitsu, brasiliansk jiu-jitsu og MMA (Mixed Martial Arts). Hun kan se tilbake på sølv (mellomvekt) og bronse (åpen vektklasse) fra VM i 2010. Hun tok gull i både VM og EM i 2011, begge i lettvekt. Hun ble verdensmester i sport jiu-jitsu 2007 og i brasiliansk jiu-jitsu i 2012. Samme år vant hun Norges Beste Fighter og konkurrerte også i MMA før hun la opp i 2012.

- Spennende gjeng

Programleder Dag Erik Pedersen er fornøyd med årets deltakere.

– Jeg kan ikke huske at vi har samlet vinnere av så enormt mange NM-, OL-, EM- og VM-medaljer og andre gjeve trofeer på ett brett noen gang, sier Pedersen.

– Det er utøvere som virkelig har prestert på ypperste nivå innen sine idretter. Samtidig er det en spennende og sammensatt gjeng med personlige historier som vi gleder oss til å dele med seerne, sier han i pressemeldingen.

Første gang i Kroatia

Dag Erik Pedersen har vært programleder for «Mesternes mester» hver sesong siden starten i 2008.

– Fortsatt må jeg klype meg i armen når jeg tenker på at «Mesternes mester» er den programserien i Norge som har størst oppslutning blant seerne, sesong etter sesong, og samler folk i absolutt alle aldre, sier Pedersen.

Programmet har vært spilt inn på ulike steder hver sesong. Nå er turen for første gang kommet til Kroatia. Innspillingen vil foregå i provinsen Dalmatia ved Adriaterhavet, i områdene rundt kystbyen Zadar.

God trøndersk deltakelse tidligere

I 2019 vant den tidligere enduro-motorsyklist Pål Anders Ullevålsæter konkurransen foran håndballspiller Karoline Dyhre-Breivang, med høydehopper Hanne Haugland på tredjeplass. Året før var det håndballspilleren Gro Hammerseng-Edin som vant konkurransen. Da var trønderne Steffen Iversen og Rolf Falk-Larsen blant deltagerne.

Av trønderske deltagere som har markert seg i konkurransen er det Trine Haltviks andreplass i 2011 og Roar Strands tredjeplass i 2012, som er de beste. Samme år som Strand kom på tredjeplass vant for øvrig langrennsløperen Tor-Arne Hetland, som kanskje også må regnes som trøndersk etter å ha bodd i Trøndelag store deler av livet.