Ute av dansen etter spion-show

Johnsen viste seg tilliten verdig og senket Lillestrøm med to vakre mål

Tomålshelten avslører at dansk RBK-rival jaktet ham. Nå har han én beskjed til sjefen

Hornelands hårete mål: Så mange poeng må RBK ta for å bli seriemestere

Måtte slå seg personlig konkurs etter at TNT ble oppløst

Et stort steg videre for Astrid S 5

Saken oppdateres.

Dermed gikk det samme vei for Letnes som for kjæresten. Per Sandberg røk ut i første konkurranserunde av det populære danseprogrammet på TV2.

Sandberg, tidligere nestleder i Frp og tidligere fiskeriminister i Solberg-regjeringen, uttalte til VG lørdag at han blir sint om kjæresten ryker ut allerede i andre program.

– Hvis hun ryker ut i kveld, blir jeg rimelig forbanna. Da er det noe annet som ligger til grunn, sa Sandberg til VG.

Det gikk troll i ord.

- Veldig trist

Letnes opptrådte med argentinsk tango til velkjente «GoldenEye» fra James Bond-filmen med samme navn. Letnes dansepartner i programmet var Tom-Arild Hansen. Sammen fikk de den nådeløse dommen fra programlederne.

- Dette var veldig trist, selv om jeg var forberedt på det. Det er jo en del av konkurransen. Takk til publikum, dommerne og til hele Skal vi danse, sa skogningen Letnes da hun ble slått ut.

Hun måtte tappert innse at hun hadde fått færrest publikums-stemmer og måtte forlate underholdningsprogrammet.

Per skal grave seg ned

– Jeg skal hjem og grave meg ned, sa Sandberg til VG etter at Letnes ble stemt ut av konkurransen.

Han var til stede i Nydalen under innspillingen av Skal vi danse-showet.

– Jeg er så stolt. Wienervalsen fra forrige uke overgår alt. Det er noe av det flotteste og mest gripende jeg noen gang har sett. Jeg er selvfølgelig skuffet, og skulle gjerne sett henne danse videre. Men det er som Bahareh sier – noen må ut, fortsatte han til VG.