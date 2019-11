D.D.E. søker fire-fem år gamle stjernegutter til julekonserter

Saken oppdateres.

For 20 år siden kom «No e DDE Jul Igjen!» og namsosbandet drar også i år ut på juleturne med hovedvekt på låtene fra 1999-albumet.

- Alle tekstene og melodiene er helt nye. De handler om jul, men ikke så mye om Jesus og krybben og sånn. Mer om de nære ting i forberedelsene og feiringen av julen, fortalte vokalist og frontfigur Bjarne Brøndbo om albumet til Adresseavisen høsten 1999.

En «rørende låt for hele familien»

Da bandet besøkte Storstuggu på Røros i adventstida i år 2000 var Adresseavisen på plass og anmeldte konserten:

«Når D.D.E. drar på førjulsturné, er scenen pyntet med juletrær, og snødekte fjøs er kulisser. Bjarne Brøndbo synger nesten ikke om bakrus i det hele tatt, men om at omsorg og varme skal jage bort all harme. Ekstra stas var det nok å oppleve dem i Bergstaden, der snødekket riktignok er minimalt, men hvor bakken i hvert fall er hvit og fjellufta er preget av noen få minusgrader», skrev Trygve Lundemo, som også trakk frem «Verdens finaste stjernegut» som en «rørende låt for hele familien».

Vil ha bidrag

Siden har det vært en tradisjon for bandet å ha med en stjernegutt, ikledd krans på hodet og pappas alt for store kvitskjorte, på hver konsert. Og nå søker de sangglade guttunger i alderen 4-5 år som kan bidra til konsertene i Namsos 4. desember, Stjørdal 5. desember, Lillestrøm 7. desember, Hamar 8. desember, og i Olavshallen i Trondheim 14., 15. og 16. desember

- Er det noen som har en gutt som tar utfordringen? spør D.D.E.-trommeslager Eskil Brøndbo i en pressemelding og ber folk ta kontakt ved å sende inn en mobilvideo av sin håpefulle.