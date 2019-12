Jul i middelalderen handlet om mat og kos. Og det var påbudt å brygge øl

- Vi antar at det dreide seg mye om mat, drikke og festligheter den gang som det gjør i dag, sier Silje Sandø Rullestad, om julefeiringen på den tida da Trondheim ble grunnlagt. Hun er prosjektleder for utgravingene på hjørnetomta i Kjøpmannsgata i Trondheim, der kunsthuset Kjøpmannsgata ung kunst (K.U.K) er under etablering.