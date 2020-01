UP overrasket flere i Stjørdal

Han gir byen et nytt kunstsenter til 170 millioner. I dag ble kunstneren hedret i hjembyen

Saken oppdateres.

Prisen deles ut under Nyttårskonserten i Olavshallen lørdag.

- Svært hyggelig at kunsten settes i fokus. Og pengene kommer også godt med, sier Killi-Olsen i en pressemelding fra Trondheim kommune.

Trondhjemmeren, som er en av landets største samtidskunstnere, er i ferd med å bygge kunstsenteret Kjøpmannsgata Ung Kunst (K.U.K). Prosjektet har en prislapp på drøye 170 millioner kroner.

3300 kvadratmeter i Midtbyen

Varaordfører Mona Berger formidlet nyheten til prisvinnerne mandag formiddag. Hun understreket at prisvinnere har gjort seg fortjent til prisen gjennom viktige og flotte bidrag gjennom flere år.

- Mange av våre unge kunstnere får aldri mulighet til å vise fram kunsten sin. Hvis dere oppdager noen unge kunstnere, send dem til oss, sa Killi-Olsen, henvendt til Bente Øvlisen Bresges og Gisela Johannessen i Byåsen Husflidslag.

Det nye kunstsenteret i Kjøpmannsgata 36-38 blir på rundt 3300 kvadratmeter og skal romme utstillingslokaler, kunstverksteder, scene, serveringslokaler, egne kontorer og utleiekontorer, i tillegg til en skulpturpark på taket.

K.U.K. skal driftes med egne midler, blant annet gjennom salg av kunst, utleie av lokaler og andre aktiviteter, og skal ikke være avhengig av offentlige bevilgninger. Sammen med en samling på nærmere 1000 kunstverk er dette Killi-Olsens gave til hjembyen.

- Dette skal ikke bli noe mausoleum, fastslo Killi-Olsen til Adresseavisen i fjor vinter, da det ble kjent at Klima- og miljødepartementet ville gi sju millioner kroner i støtte til arkeologiske utgravinger som må til for å realisere kunsthuset.

- Det er stort å bli sett på denne måten. Både ved at vi får penger, men også at de ser yrket vårt og hvor viktige kunsten er for samfunnet, sa Killi-Olsen.

Cosplay-samarbeid

Byåsen Hudsflidslag feiret 40-årsjubileum i fjor. Juryen har lagt merke til at de har funnet nye måter å videreføre gammelt håndverk og tradisjoner til nye generasjoner på. Husflidslaget har blant annet samarbeidet med Cosplay-miljøet i Trondheim, hvor folk kler seg ut i avanserte kostymer og utstyr for å ligne bestemte rollefigurer fra film og tegneserier.

- For oss er det viktig å kunne ha et tilbud til ungdommer som faller utenfor de andre kulturtilbudene og som ikke finner seg til rette i idretten, sier Johannessen i pressemeldingen.

Mens Killi-Olsen bygger et stort kunstsenter, skal husflidslaget bruke pengene på å jobbe videre med ulike prosjekter, hyre inn dyktige foredragsholdere og holde kurs.

Kulturprisen ble innført i 1977, og består i dag av en gavesjekk på 25 000 kroner og en miniatyr av statuen «Go´dagen», også kjent som Torgkona, laget av billedkunstneren Tone Thiis Schjetne.

Trondheim kommunes kulturpris er todelt: Den ene prisen går til en person innen det profesjonelle kunst- og kulturområdet, mens den andre deles ut til en person innenfor fritidskulturlivet. Prisen er, med unntak av i 1981, delt ut hvert år siden 1977.