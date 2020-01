Da Arve (83) hadde gått en halvtime av Marcialonga, sprakk han og kom i mål åtte og en halv time etterpå

Like varmt i januar som det vanligvis er i midten av april: - Et ekstremt avvik

Det handlet om ski og det sju mil lange rennet Marcialonga i Palmehaven torsdag. Fiolinist i verdensklasse, Arve Tellefsen, møtte Adresseavisens kulturjournalist Ole Jacob Hoel for å prate om ski og fiolin. 83-åringen er fortsatt mer aktiv enn de fleste.

Tre kvelder på rad er han restaurantmusiker for middagsgjestene i Palmehaven i hjembyens nygamle hotell Britannia. Det blir meldt om fulle hus hver kveld.

Søndag brukte han over ni timer på det sju mil lange italienske rennet Marcialonga. Over 5000 deltakere kom før han i mål.

Har spilt på restauranter før

– Mye av grunnen til at jeg er med i rennet nedi der, er at fiolinen min er derfra, fortalte han middagsgjestene i Palmehaven. De startet festkvelden med å høre fiolinisten fortelle både om skiløper- og fiolinistkarriereren.

Kvelden ble avslutte med restaurantmusiker Tellefsen. Han kunne fortelle at han har litt erfaring som restaurantmusiker fra før – både fra Daniel på hjørnet og Trubadur i Trondheim. Han har visst også vikariert som husmusiker i Palmehaven en gang i ungdommen. I tillegg fortalte han at han har spilt på gata både i Oslo og New York, for å nevne noe.

Men samtalen startet altså med et skirenn i Italia.

– Et slit av en annen verden

– Jeg kom meg jo gjennom, selvfølgelig, sa 83 år gamle Arve Tellefsen om det sju mil lange skirennet han gikk sist helg. Så la han til:

– Ikke selvfølgelig. Det var et slit av en annen verden.

For fjerde gang deltok han i Marcialonga, men det er bare andre gangen han kom i mål. Én gang brakk han staven, og i fjor brakk han et ribbein og det var vondt å gå, fortalte han middagsgjestene på Britannia torsdag kveld.

– Så jeg var jo spent på hva jeg skulle brekke i år, sa han til stor latter. Men han kom i mål etter en ni timer lang kraftanstrengelse.

Sprakk etter en halvtime

– Jeg var fast bestemt på at jeg skulle fullføre, men jeg sprakk allerede etter en halvtime. Da satte jeg ned tempoet enda mer og fant ut at det ikke spilte så stor rolle om jeg brukte åtte og en halv time eller ni timer. Jeg ble jo nesten sist, uansett. Men jeg tror anstrengelsen min var vel så stor som Petter Northugs. Han brukte bare tre timer. Jeg brukte ni timer.

Arve Tellefsen kunne også fortelle at Northug hadde navnet sitt på drakta og egen kleskolleksjon.

– Jeg har ikke kommet så langt ennå, jeg da.

– Palmehaven var eksotisk og veldig fjernt

I tillegg til skigåing har Arve Tellefsen også spilt fiolin fra han som sjuåring første gang sto på en scene i Trondheim. I dag står han midt i Palmehaven og ser ut som han på alle måter hører hjemme der. Da han vokste opp på Møllenberg, hadde han ikke noe forhold til hotellet på andre sida av byen.

– Palmehaven og Britannia var eksotisk og veldig fjernt for oss, og foreldrene mine hadde ikke råd.

Men han mener å huske at han en gang som tenåring vikarierte for daværende husmusiker Godtfred Werner.

Tror ikke det blir nye 30 år, sa Arve Tellefsen i fjor. Da arrangerte han Oslo kammermusikkfestival for 30. gang.

Litt nervøs før Britannia-konserten

– Og det syntes jeg var stort. Så jeg gleder meg til å spille her i kveld, men jeg begynner å bli nervøs også, sa han til et lattermildt publikum som gledet seg både til middag og konsert.

Og selv om Arve Tellefsen har vært profesjonell musiker i langt over 60 år, tar han ikke lett på oppdraget med å spille etter maten. Disse kveldene på Britannia spiller han med musikere han ikke har spilt sammen med før. Men nå har de øvd.

– Vi møttes for første gang i går og øvde i tolv timer og mange timer i dag.

