Var borte i to år før han begynte på Trondheims-laget: - Jeg er litt dårligere enn sist, men jeg henger med

Mandag kveld spiller Hokland, med kallenavnet Korn, sin tredje kamp for Team Midgard.

Trondheimslaget konkurrerer i Telialigaens øverste divisjon i spillet Counter Strike: Global Offensive. For Hokland ble det kort tid på å forberede seg.

- Jeg fikk plass på laget et par uker før den første kampen skulle spilles. Da var det to år siden jeg hadde spilt aktivt, men jeg savnet å konkurrere, så derfor sa jeg ja, sier han.

Team Midgard er et nyoppstartet lag fra Trondheim, og fikk bekreftet plassen i den øverste divisjonen kort tid før serieåpningen.

Fakta: Counter Strike: Global Offensive Counter Strike: Global Offensive er et første person skytespill der to lag konkurrerer med hverandre. Man spiller med fem spillere på hvert lag.

Ett av lagene starter som terrorister, og vinner rundene hvis de klarer å plassere og detonere en bombe på kartet de spiller på. Det andre laget spiller da counter-terrorister, og skal forhindre at dette skjer.

Klarer terroristene å detonere bomben, vinner dette laget runden, og motsatt hvis de ikke klarer det. I tillegg kan man vinne en runde ved å ta ut alle spillerne på det andre laget.

Lagene spiller 30 runder på to ulike kart gjennom en kamp. De første 15 rundene spiller de enten terrorister eller counter-terrorister, deretter bytter de rolle. Den som har vunnet flest runder på et kart, vinner dette kartet. De samme reglene gjelder også det andre kartet.

Vinner et lag begge kartene, får de med seg tre poeng i ligaen. Vinner de en av rundene, får de med seg ett poeng, og taper de begge rundene, blir det null poeng.

Det er totalt ti lag i den øverste divisjonen i ligaen. Etter at lagene har spilt ni kamper, går de fire lagene med mest poeng videre til et sluttspill, der vinneren blir kåret.

- Nivået har blitt høyere

27-åringen er nærmest en veteran å regne innen e-sportverdenen. Han har konkurrert på toppnivå i flere år, og har vunnet den øverste divisjonen i Telialigaen, som på den tiden het Telenorligaen, to ganger. Én gang med laget Temp.no, og én gang med laget som i dag heter Apeks.

- Hvordan tar du nivået når du har vært ute i to år?

- Individuelt er jeg ennå litt dårligere enn sist, men jeg føler at jeg henger med. Samtidig føler jeg at de andre lagene generelt har trent mer enn det vi har gjort, og de har noen fordeler av å ha spilt mer sammen. Og så har nivået i ligaen generelt blitt høyere siden jeg tok en pause for to år siden, sier han.

Også Midgards lagkaptein, Philip Løseth, hadde noen måneders pause fra spillingen før han begynte på Midgard. Han er imidlertid positivt overrasket over laget sitt.

Viktig for laget

Team Midgard har fått med seg ett poeng fra begge kampene de har spilt til nå, og ligger nå på en delt femteplass i ligaen, med fire poeng opp til de to ligalederne, Bifrost og Apeks.

Hokland har i løpet av de to kampene markert seg som den med flest kills på laget sitt. Man får ett kill for hver motstander man dreper. I den første kampen fikk ha 51 kills, i den andre kampen 46.

Mest lagt merke til ble han kanskje da han i en av rundene i forrige kamp, mot laget Oslo Lions, tok ut tre spillere på motstanderlaget i løpet av få sekunder, og egenhendig avgjorde runden.

- Min rolle er ofte å være den som løper inn i området først. Det er den rollen jeg liker best. Da får man enten tatt ut mange på kort tid, eller man dør først av alle, sier Hokland.

- Etter at jeg kom til Team Midgard har jeg også spilt litt i rollen der jeg holder meg på motsatt side av kartet for medspillerne mine. Da kan jeg ofte få til noen bakholdsangrep. Men det er å løpe inn først jeg liker aller best, sier han.

I fast jobb

Det er få lag i Telialigaen som har spillere ansatt på heltid. I Team Midgard får ikke spillerne lønn, og de fleste har jobb på siden. Hokland bor i Tønsberg, og jobber som konsulent innen IT-bransjen.

Etter returen til den øverste divisjonen, prøver han å få så mye tid som mulig til å spille og komme tilbake i toppslag. Han trener med laget tre dager i uka, og da trener de ofte 3-4 timer i strekk. Men det er noen utfordringer ved ikke å ha spilt aktivt på noen år.

- At det har kommet til nye våpen i spillet, er spesielt utfordrende. Enkelte av dem er mer effektive enn de var tidligere, og det preger spillet. Spesielt når det andre laget har våpnene. Siden våpnene er så gode, må man endre måten man spiller på, sier Hokland.

- Dere sitter på forskjellige steder i landet når dere spiller, og etter at dere ble lagkamerater har dere ennå ikke møtt hverandre. Hvordan påvirker det spillingen?

- Vi kommuniserer over chat, og har en teamkanal der vi prater med hverandre. Så vi kjenner hverandre selv om vi ikke har møttes. Det er stort sett det som skjer mens vi spiller som teller, og det er godt samarbeid. Likevel må vi jobbe med hvordan vi kommuniserer underveis, samtidig som taktikk kanskje er den største svakheten, vår siden vi har spilt så lite sammen. Vi må få inn flere taktikker, sier han.

Mandag kveld klokken 20 spiller Team Midgard mot serieleder Bifrost. Hokland mener det blir en tøff kamp.

- Men vi går for seier. Målet er å nå sluttspillet i ligaen, selv om det er vanskeligere etter to uavgjort i de to første kampene.

Kampen sendes på TV 2 Sumo.

