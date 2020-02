Slik kan du følge MGP-festen på Adressa.no

Trondheims beste one night stands: - Jeg våknet av et gedigent brak. Der står fyr'n kliss naken med hagle

RBK-medlemmene splittet: Her er ti årsaker til at Koteng vant dramaet

Hun tok utgangspunkt i oldefaren som alene oppdro sju barn på et fyr. Så tok fantasien over

Saken oppdateres.

Trondheim Spektrum skal fylles med 8000 musikkglade MGP-ere lørdag kveld, og det er forventet glitter og paljetter i lange baner.

Adresseavisen skal følge hele festen med livestudio, og ta temperaturen på stemninga både før og under framføringene.

LES OGSÅ: Slik blir MGP-finalen i Trondheim

Har du vorspiel?

Våre reportere har og veldig lyst å dra på MGP-vorspiel før festen starter. Har dere planlagt et vorspiel og ønsker besøk, så gjerne send en e-post til webred@adresseavisen.no.

LES OGSÅ: Kristin Husøy (18) har slitt med nervene på scenen

Fra klokken 19.50 kan du følge med i vårt livestudio her på Adressa.no. Der vil dere finne oppdateringer med bilder og god stemning underveis.

Anmelder sang for sang

Det er totalt ti finalister som skal kjempe om å presentere Norge i den internasjonale finalen i Eurovision Song Contest i Rotterdam i mai senere i år.

Når showet er over, vil det bli kommentarer fra ett par artister fra scenen.

Vår anmelder vil også anmelde sang for sang. Disse vil bli publisert like etter at sangen er ferdig, så her er det bare å følge med.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter