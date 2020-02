Musikkbransjeprofilen Barry Matheson er død

Vil kutte p-plasser for bil for å få plass til elsparkesykler i Trondheim

Solgte to leiligheter for over 100 000 kroner per kvadratmeter

Langrennsstjernene tar toget for miljøet, men landslaget bruker like mange biler som vanlig

Strenge forvaringsdommer for to Dark room-dømte

Saken oppdateres.

Barry Matheson ble født i Sverige av britiske foreldre 14. september 1941. De flyttet til Norge i 1946 og slo seg etter hvert ned på Jessheim i Viken.

Han startet i bransjen i 1959 og samarbeidet blant annet med Arne Bendiksen på 60-tallet. I 1964 ga han ut sin første og eneste solosingle under navnet Barry Geddes.

Hos Arne Bendiksen arbeidet Matheson med booking og arrangerte blant annet en større turné med det britiske bandet The Swinging Blue Jeans i 1964. Han ble også manager for The Vanguards.

Matheson var daglig leder i firmaet Continental Artist Management AS, som er manager for artister som Secret Garden, Odd Nordstoga og Dance with a Stranger. I sin tid var han også manager for Gary Holton og Casino Steel.

Foruten disse artistene har han i nyere tid spilt en aktiv rolle i å fremme karrierene til artister og grupper som Terje Rypdal, Sissel Kyrkjebø og Espen Lind.

Mange musikere og bransjefolk tok til sosiale medier da hans bortgang ble kjent, blant dem Casino Steel. Ingebjørg Bratland kaller ham en av de aller største i bransjen.

«Takk for at du var så bra, Barry! Takk for alle du «piska» for mi skuld og ikkje minst for at du var så til dei grader artistens «mann», alltid», skriver hun blant annet.

Under Spellemannprisen 2009 ble Barry Matheson tildelt bransjeprisen for sine mange år i musikkbransjen, og i 2018 fikk han Rockheims ærespris.