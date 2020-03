Se konserten med Dag Ingebrigtsen live

Redd for at Nav kommer til å forsinke dagpenger til kriserammede

Saken oppdateres.

Ingebrigtsen er en av mange artister som har fått spillejobber avlyst på grunn av spredningen av koronaviruset.

Torsdag kveld spiller han solokonsert fra egen stue i Trondheim. Konserten sendes på artistens egen Facebook-side og på adressa.no.

- En må innrette seg best mulig, for å fylle dagene med mest mulig positivt. Jeg har underholdt meg selv med musikken og jeg håper å bidra til å gjøre hverdagen litt lysere for folk der hjemme med denne minikonserten, sier han.

Konserten starter klokken 19 og varer i kun 19 minutter. Du kan se den øverst i saken.