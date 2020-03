To direktesendte karantene-konserter på adressa.no i kveld

Funkygine tar programlederutfordring for NRK

Saken oppdateres.

De er to av mange artister som har fått spillejobber avlyst på grunn av spredningen av koronaviruset.

Nå mobiliserer musikere landet over og arrangerer internettkonserter. Konsertscenen Moskus kjørte onsdag i gang en egen konsertserie, mens andre artister kringkaster liveopptredener hjemmefra. Konsertene sendes direkte på Facebook og Adresseavisen gjør dem også tilgjengelig på adressa.no.

Dag klokken 19.00

Dag Ingebrigtsen kom hjem til to ukers karantene etter spilling på Trønderfestivalen på Gran Canaria.

Sammen med kona Margrethe har han holdt seg hjemme, funnet frem gitarer og musikkutstyr han hadde glemt han hadde, og forberedt seg til kveldens konsert. De har fulgt karantereglene nøye. Musikerkollega Roger Gilton har handlet inn mat, satt posen utafor døra, og sendt tekstmelding når han har forlatt stedet.

- Vi er friske og raske. Men det er skremmende det som skjer nå. Jeg sitter jo å følger med på nyhetene og er selvfølgelig bekymret for alle jeg kjenner, men også for hele menneskeheten, sier Ingebrigtsen.

Med avlysninger på alt av spillejobber og oppdrag de neste månedene, måtte han tenke alternativt.

- En må innrette seg best mulig, for å fylle dagene med mest mulig positivt. Jeg har underholdt meg selv med musikken og jeg håper å bidra til å gjøre hverdagen litt lysere for folk der hjemme med denne minikonserten, sier han.

Det har strømmet inn med ønskelåter, og artisten skal prøve å klemme inn flest mulig i konserten som går på Ingebrigtsens Facebook-side og adressa.no torsdag 19. mars klokken 19 .Det hele skal vare i 19 minutter.

Han likte veldig godt konserten med Rasmus Rohde på Moskus i går, men varsler at det er en litt enklere produksjon folk for oppleve fra Ingebrigtsen-hjemmet i Trondheim.

- Vi har ikke vært utom huset og hentet noe. Alt du ser og hører, er gjenstander vi hadde i huset. Det blir veldig ærlig, og nedpå. Kona mi skal filme med smarttelefonen, og det blir som det blir, sier han.

Mattis klokken 20.00

Mattis Kleppen er andremann ut konsertserien Moskus Sessions, en time etter Ingebrigtsen-konserten. Konsertserien er et samarbeid mellom Moskus, Crispin Glover Records og Dora 3.

LES OGSÅ: Strømmer konserter fra Moskus hver dag under koronakrisen

Kleppen stiller alene med bassgitaren, et format han har dyrket gjennom mange år, samtidig som han også har gitt ut tre album med gruppa Resjemheia. Siste album var «Bullinn», som kom i fjor vår.

- Hva skal du spille?

- Det blir en blanding av eget stoff, noen slåtter fra hjemtraktene mine i Telemark, noe fra Mali i Vest-Afrika og Missisippi i USA.

- Flott, sist vi hørte deg, under Trondheim Calling, spilte du også en låt fra Texas - av Townes Van Zandt. Blir det gjenhør med den også i kveld?

- Ja, jeg er veldig glad i Townes og har planer om å ta «If I Needed You» også i kveld.

I tillegg til å være utøvende musiker, har Kleppen også en undervisningsstilling som professor ved Nord universitet. For øyeblikket er han i pappaperm med sin ti måneder gamle sønn, men regner med å måtte finne kreative undervisningsmetoder når han kommer på jobb igjen i mai.

- Det er skumle tider å bli født inn i. Og jeg er også spent på hvordan bransjen kommer ut av dette. Alt blir avlyst nå og jeg har mange gode kolleger som rammes hardt. Det store spørsmålet er jo hva ligger på den andre siden, når dette er over. Hva blir det til av konserter og spillesteder da? spør Kleppen, og legger til:

- Som om det ikke var usikkert nok fra før.

Kleppen går på scenen på Moskus torsdag klokken 20.00

Fredag har Ida Jenshus konsert fra Inderøy klokken 18.00, mens Alexander Pettersen spiller fra Moskus klokken 20.00. Konsertene sendes på Facebook og adressa.no

Dette er programmet gjennom helga og neste uke for Moskus Sessions (alle konsertene starter klokken 20.00:

Lørdag: Viktor Wilhelmsen

Søndag: Tonje Halbjørhus

Mandag: Sugarfoot duo

Tirsdag: Dr. Bekken